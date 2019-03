DINERO INESTABLE

YA estamos otra vez en Marbella con disputas en los tribunales entre administraciones públicas. Esto suele pasar por varios motivos, principalmente por la falta de habilidad política para evitar los enfrentamientos legales, pero también puede ser porque alguien tenga retorcidas intenciones para llegar intencionadamente a la confrontación. Y hoy en día, inmersos como estamos en periodos electorales que se superponen, resulta difícil apreciar si determinados hechos ocurren por casualidad o hábilmente buscados para que ocurran en un tiempo concreto. Así andamos ya de atolondrados en esto de la política cuando sus protagonistas, lejos de huir de la confusión, terminan colaborando con ella.

Después de mucho tiempo intentando recuperar los fondos municipales perdidos por la actuación de los implicados en el caso Malaya y otros, parecía meridianamente claro que al menos parte de lo conseguido podría emplearse para actuaciones municipales. Pero resulta que el dinero recibido hasta va a constituir un problema, porque parece que recibir un cheque unos días antes de la fecha que le correspondía puede anular su utilización y, lo que es más grave, anular el acuerdo de fraccionamiento de pago con la Seguridad Social, que se ha apresurado a actuar con la mayor velocidad posible para comunicar su decisión.

En fin, mucha buena voluntad en este caso no se percibe, porque las partes implicadas ya son mayorcitas como para ponerse en contacto y evitar el conflicto, que si no hay marcha atrás puede significar que el Ayuntamiento tenga que pagar más de la mitad de su presupuesto de una tacada y no reciba subvenciones por ser deudor. Algo difícil de contemplar, por lo que habrá que iniciar nuevas conversaciones para buscar una solución. Es decir, vuelta a empezar, retrocediendo varios años. Y habrá que ver con qué gobierno termina negociándose. Mientras tanto, el asunto será objeto de aprovechamiento electoral por cada uno de los grupos interesados, cada cual con su particular visión, lo que no evitará la incertidumbre sobre el futuro económico municipal.

Quién iba a pensar que en el tiempo en que nos encontramos íbamos a enfrentarnos a este problema que se inició hace veintiocho años. Sí, desde el primer día en que el grupo GIL se hizo con el gobierno municipal y decidió no pagar ni un duro de los de entonces ni a la Seguridad Social ni a Hacienda, aunque no fueron las únicas deudas que dejaron por el camino. Pero estas eran con organismos públicos y todo el mundo sabía, aunque muchos miraran para otro lado, que más tarde o más temprano habría que pagarlas.

Lo realmente llamativo de todo esto es el largo periodo de tiempo que los sucesivos gobiernos nacionales dejaron pasar sin reclamar las deudas al Ayuntamiento, mientras les reían las gracias al alcalde cuando se solazaba en un jacuzzi rodeado de «mamachichos». Tampoco las centrales sindicales se movieron mucho entonces, aunque sabían que la cuota aportada por los trabajadores municipales no se ingresaba en la Seguridad Social, pese a que a ellos se les descontaba de las nóminas. Lo mismo pasaba con las cantidades de Hacienda. Nadie movía un dedo mientras el regidor «ostentóreo» se jactaba de vivir en una isla en la que no había quien tuviese la osadía de intervenir. Y recibía pocas respuestas, entre otras cosas porque nadie quería ser objeto de desaforados ataques de su desatada verborrea.

Ha pasado tanto tiempo que casi la mitad de la población local no podrá recordarlo por una cuestión de edad. Pero las cuentas no se deterioran con el tiempo y permanecerán ahí si no se les da salida. Si una vez se llegó a un acuerdo es posible hacerlo nuevamente, a no ser que a alguien no le interese. Toca ahora demostrarlo y hay mucha gente mirando.