No es lo mismo que Cataluña pida al Gobierno la ampliación del aeropuerto de Barcelona a que esta misma reclamación la haga la Junta de ... Andalucía para el de Málaga. A la vista está: Dime de dónde pides y así te responderé. El Ministerio de Transportes no ha sido capaz de contestar en un mes a la carta del consejero de Turismo andaluz, Arturo Bernal, en la que pedía una actuación «inmediata» para ampliar la infraestructura aérea de la Costa del Sol que bate mes a mes registros históricos, cerró 2024 con casi 25 millones de viajeros y su capacidad máxima, según Aena, es de 30 millones. En la misiva, el consejero pedía que se activaran «las medidas excepcionales» que contempla el Documento de Regulación Aeroportuaria para no esperar a la actualización del mismo en 2027. Entre otras cosas porque el ritmo de crecimiento apunta a que el tope máximo de usuarios se producirá en 2026.

Y mientras Andalucía recibía la callada por respuesta, el Gobierno acordaba con la Generalitat de Catalunya una inversión de 3.200 millones para ampliar el aeropuerto de Barcelona. Y no es que se pretenda que mientras no se proyecten mejoras en el de Málaga no puede hacerse nada en ningún otro aeropuerto. No. No es esa la lectura. Si se actuara con sensatez, con lógica o, al menos, con el respeto debido entre instituciones, lo normal hubiera sido responder a la misiva aunque la contestación no implicara un compromiso formal, pero qué menos que un «lo hablamos» y más cuando sabes que estás ultimando otro acuerdo que puede levantar ampollas. Que es lo que ha ocurrido. El propio alcalde ha pedido la misma velocidad que emplea el Gobierno en mejorar la movilidad en Cataluña para Málaga, recordando la aportación económica y la importancia del destino, que, por cierto, en llegadas de pasajeros al aeropuerto crece el doble que el de Barcelona en los cinco primeros meses del año. El problema es que no es la primera vez que el Gobierno emplea el agravio y el doble rasero según de dónde vengan las reclamaciones de mejoras y no sólo en infraestructuras. La cuota catalana se impone y eso está bien si esta no rompiera el principio de equidad territorial. Pero es inasumible e irritante cuando esta igualdad hace tiempo que estalló ante la necesidad de sustentar al actual Ejecutivo. Y no es mi intención entrar en un debate político. Todo lo contrario. Soy una convencida de que el turismo debe estar al margen de los colores de unos y otros partidos, debe ser una cuestión de Estado simplemente porque es el motor económico del país. Con las cosas de comer no se juega.