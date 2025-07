Dificultades de una paz en Ucrania

En el conflicto ucraniano hay cuatro actores fundamentales: Estados Unidos, Rusia, Ucrania y Europa. A menudo se habla de los dirigentes de estas cuatro partes ... como si fueran un absoluto incondicionado, pero no es así.

En realidad, mandan menos de lo que se piensa. En USA, Trump no tiene todo el poder ni toma todas las decisiones. En un primer momento, estaba de acuerdo con las condiciones rusas, y el camino hacia la paz parecía cercano, pero pronto se vio que la oposición interna es muy fuerte. Las posturas neoconservadoras comenzaron a hacerse valer. El neoconservadurismo es una ideología transversal, que afecta tanto a demócratas como a republicanos. El Congreso norteamericano es mayormente rusófobo; lo es igualmente el Estado profundo (la CIA, amplios sectores del Pentágono, etc.). Lindsey Graham, senador por Carolina del Sur, se está mostrando muy activo en la defensa de una línea dura contra Rusia. Parece ser que ya ha conseguido agrupar a 80 senadores para aplicar a la Federación Rusa nuevas y más exigentes sanciones. En gran medida, Trump está siendo víctima del caos que él mismo sembró en su equipo de gobierno. Muchos de estos opositores están aguardando a las elecciones del Mid-Term en 2026 para lanzarse sobre él en el caso de que pierda la mayoría en las dos Cámaras. Y por otra parte está la presión de la industria militar. ¡Cuánta razón tenía Eisenhower cuando en su discurso de despedida de la Casa Blanca alertó de los peligros que para la democracia norteamericana podía tener el complejo militar-industrial!

Rusia puso sobre la mesa desde primera hora sus demandas para llegar a la paz. Estas condiciones se pueden resumir en tres puntos: 1) La neutralidad de Ucrania. 2) Un Tratado de Paz que garantice su seguridad. 3) Concesiones territoriales por parte de Ucrania a discutir. Ocurre que frente a lo que se cree, Putin es un moderado dentro del panorama político en la Federación Rusa. Está estrechamente vigilado en sus movimientos por numerosos mandos militares, que lo acusan de 'blando'. El episodio de Prigozhin, acaecido en junio de 2023, fue muy revelador en este sentido.

Ocurre que frente a lo que se cree, Putin es un moderado dentro del panorama político en la Federación Rusa

En Ucrania, Zelenski no pasa de ser la pantalla mediática del grupo ultranacionalista que es el que en realidad gobierna el país. Poco se habla en los medios occidentales de la ideología de estos nacionalistas. Conviene en este sentido asomarse, aunque sea brevemente, al pensamiento de Stepán Bandera, uno de sus personajes emblemáticos. A estos nacionalistas no les importa tanto la cesión a entidades extranjeras de los recursos naturales del país como la cuestión territorial. Son los que presionan a Zelenski para que no ceda ni un ápice en este aspecto. ¡Cuán beneficioso hubiera sido para Ucrania haber tomado en serio los Acuerdos de Minsk de 2016, o haber aceptado las propuestas de paz de abril de 2022 en Estambul! La situación ahora es mucho peor. Estos nacionalistas parecen desconocer la máxima de que empezar una guerra es fácil, mas ponerle fin es muy difícil.

Finalmente, la posición de Europa tampoco está ayudando mucho al proceso de paz. En el contexto europeo, habría que tomar en consideración al menos tres factores relevantes para entender la situación. En primer lugar, el repentino afán del Reino Unido tras el Brexit de capitanear las decisiones del continente. Esto supone un claro riesgo para la política exterior de la Comunidad europea. Los británicos, como decía Arnold Toynbee, han tenido unas «minorías creativas» de extraordinario valor, pero tendríamos que añadir que tanto para lo bueno como para lo malo. En este último caso, han sido siempre unos belicistas empedernidos. Se puede decir que el belicismo forma parte del ADN de estas élites británicas. Además, desde el siglo XIX han tratado por todos los medios de impedir la alianza del continente con Rusia perjudicando así los intereses de aquél en el campo energético y de seguridad. Siguen practicando el viejo cinismo imperial, pero sin imperio.

El segundo factor lo constituye la pretensión de los principales dirigentes europeos, como Macron o Merz, de que Europa siga siendo árbitro de lo que pasa en el mundo, como antaño, sin percatarse de que los tiempos actuales son otros muy distintos. A todos ellos les vendría muy bien la lectura del libro de J. William Fulbright 'The arrogance of power' (1966). Y el tercer factor es el desenfrenado belicismo al que en los últimos años se han entregado estos dirigentes. Esta locura belicista no puede conducir a nada bueno. Históricamente, los belicismos han acabado siempre en nuevas guerras y en profecías autocumplidas. Es oportuno recordar aquí las palabras de John F. Kennedy en su famoso discurso de junio de 1963: «Es más fácil ser un belicista en política que un defensor de la paz». La palabra de moda ahora es el rearme; es el término mágico para tapar todo lo demás. Pero en este ámbito habría que ser muy cuidadoso y selectivo. El único armamento verdaderamente disuasorio frente a Rusia es el nuclear. Plantear el rearme teniendo como referencia la guerra de Ucrania no tiene ningún sentido. En el escenario ucraniano la Federación rusa es muy prudente, porque va ganando la guerra, pero en un hipotético enfrentamiento directo con la OTAN, usaría sin duda su armamento nuclear si viera amenazada su seguridad existencial. De lo que de verdad deberían ocuparse los dirigentes europeos es de atender los problemas reales de los ciudadanos, pues la ultraderecha no cesa de avanzar en toda Europa ante los errores de los partidos sistémicos, que parecen vivir en un mundo paralelo. Con este panorama, desgraciadamente las expectativas de una finalización del conflicto por una vía diplomática se están esfumando, y lo más probable es que el problema se tenga que resolver en el campo de batalla. Mientras tanto, los muertos seguirán poblando los campos y los montes del país ucraniano.