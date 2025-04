Diez años de ilusión

Pedro Luis Gómez Sábado, 5 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

El día 29, en el restaurado y recuperado María Cristina (un bombón de espacio escénico), se repartían dos millones de euros entre 39 organizaciones no ... gubernamentales implicadas en temas sociales y ecológicos. Momentos después, Pablo López ofrecía un concierto en el mismo recinto. A 100 metros de la plaza de San Francisco, decenas de personas visitaban la maravillosa exposición 'Chicano: Rostros de Pasión' en la Agrupación de Cofradías, con un catálogo único, que será pieza de coleccionistas. Saliendo de San Julián y cruzando por Mártires y Santa María, en la plaza del Obispo, el imponente palacio episcopal, restaurado y recuperado para el uso ciudadano, registraba colas para ver una exposición única del gran Gianni Versace. Volviendo al centro, en el Málaga Palacio se esperaba en las siguientes horas la llegada de María Oruña y José A. Mañas, que venían a presentar sus libros. Cerca, enfilando Martínez y Atarazanas se llega al Museo de Artes Populares, un espacio que atesora un enorme legado de nuestra historia, donde se preparaban los encuentros de flamenco... Todo ello el mismo día: actos y más actos, cultura y sociedad, riqueza y oferta cultural para la gente, organizados y/o patrocinados por la Fundación Unicaja, que mostrando su músculo y su corazón ha celebrado su X aniversario: 10 años de ilusión, sin duda, como dice su eslogan, que ha conmemorado con cientos de actos por las ocho capitales andaluzas. Un cumpleaños feliz para todos los andaluces, beneficiados por la incesante labor de una fundación que si no existiera habría que inventarla y que nos demuestra que un banco, en este caso Unicaja, es mucho más que números y préstamos. Herencia de las cajas de ahorro desaparecidas, la Fundación Unicaja demuestra que lo material y lo 'espiritual' no son incompatibles, y reinvierte en la sociedad, entre los andaluces, y fundamentalmente entre los malagueños, no sólo una importante cantidad de fondos económicos, sino también de ilusiones con actos y aconteceres que sin el apoyo de la Fundación, simplemente no existirían. Han sido 10 años pletóricos, porque miren, cosas como las que refiero aquí que acontecían en un mismo día, el citado 29, se repiten de forma 'habitual' cada 24 horas de todo el año, construyendo una necesaria historia de servicio a la sociedad, sin olvidar la cantidad de acciones que no se publicitan, pero que ahí están para disfrute y gozo de no pocas personas. Cuando hay ganas de hacer las cosas bien, y se hacen, se nota. Felicitémonos todos...

