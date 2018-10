DIECINUEVE DE OCTUBRE

ES tiempo de fiesta en San Pedro Alcántara. La tradición regresa y el Santo Patrón volverá a ser homenajeado al tiempo que su imagen recorrerá en procesión las calles del pueblo. La Feria posee su cartel propio, debido a la creatividad de la artista Natalie Reina, autora de varios de los carteles anunciadores de la Semana Santa de los últimos años. Otra mujer (sampedreña nacida en Tánger), Maite Martínez 'La Negra Mayté' marcará el punto de arranque con su pregón. Es una artista de larga trayectoria, distinguida por la calidad y la honestidad con la música. Fue vocalista del grupo 'Cuerpo Diplomático' y ha colaborado con artistas como Chaka Khan y Pasión Vega. Entre sus trabajos destacaré 'Akoplarse'; una personal forma de afrontar la copla. Ha coincidido este año con el anuncio, hace tan solo unos días, de la no admisión a trámite por el Tribunal Constitucional del recurso de amparo presentado por la Comisión promotora de la segregación de San Pedro y constitución de ayuntamiento propio. La consecuencia inmediata ha sido la disolución de la Comisión Promotora. Se pone fin a la vía judicial y solo cabría una decisión política; pero es una voluntad, actualmente, inexistente. Especular en torno a cómo habría transcurrido la Historia según la adopción de una u otra decisión, no constituye más que una pérdida de tiempo, pero no deja de ser un juego atractivo. Parece que al marqués del Duero le pasó por delante un tren pero, por circunstancias desconocidas, lo dejó pasar. La Ley de 21 de noviembre de 1855, en virtud de la cual el general Concha fundó su Colonia, recogía un artículo en el que se afirma que las colonias agrícolas acogidas a dicha norma tendrían ayuntamientos propios en cuanto reuniesen las condiciones exigidas. Pero el marqués nunca solicitó convertir su criatura en municipio. Don Fernando Alcalá mantenía que había sido una decisión personal para evitar problemas con los tres municipios implicados: Marbella, Estepona y Benahavís, que, sin duda no habrían estado por la labor. El sentimiento de la independencia o segregación, de forma fehaciente, ha durado unas cuantas décadas, especialmente desde la creación en 1986 de la 'Asociación Pro Independencia de San Pedro Alcántara'. Con cinco concejales llegaría a contar el ISP, liderado por Manuel López, en el Ayuntamiento. Durante la etapa 'gilista' terminaría por perder toda representación. Ya en tiempos de la dictadura, casi en el tardo franquismo, era evidente el sentimiento de contar con ayuntamiento entre algunos sectores sociales. Y era así hasta el punto de que el periódico que entonces tenía su redacción y talleres en Marbella, 'Sol de España', publicó una encuesta sobre la posible independencia, los días 1 y 2 de junio de 1968. El concejal delegado del Ayuntamiento en San Pedro, Gonzalo Beltrán Cañestro, prefería no contestar argumentando que no lo hacía «por no ser natural de San Pedro y debido igualmente al cargo que se me ha confiado. Y conste que quiero a San Pedro como el que más». El famoso médico de San Pedro Eduardo Evangelista Arenas, se mostraba a favor: «la independencia daría personalidad a San Pedro y le permitiría organizar el municipio a gusto del vecindario con todas las ventajas que ello reporta. Hasta ahora, San Pedro ha sido como un hijo un tanto abandonado por su madre». Gonzalo Goizueta, uno de los propietarios de la Hacienda Guadalmina, expresaba su convencimiento de las ventajas que supondría para el pueblo: «todos los impuestos que pagamos hoy al Ayuntamiento de Marbella, debido a las propias riquezas y al número de habitantes de San Pedro, redundarían mucho más directamente en beneficio del pueblo. Por ejemplo, podrían construirse viviendas para los trabajadores, escuelas, campos de deportes, etc.». En sentido contrario opinaba el comerciante Juan García Díaz: «habría que montar un cuadro administrativo completo y ello agravaría doblemente los impuestos. San Pedro se halla bien atendido en sus problemas. Tenemos agua, luz, las calles están bien arregladas y su limpieza atendida y con acerado reciente y no como hace diez años en que el pueblo era víctima de un completo abandono». El taxista Juan López Gómez expresaba la bondad de la independencia «para que nuestra vida se haga más fácil; para conseguir cualquiera de los papeles que ahora se necesitan, en lugar de desplazarnos; también para dar personalidad propia al pueblo». El churrero Manuel Peña Villalobos incidía en que «San Pedro sería conocido en todo el mundo y adquiriríamos prestigio y prosperidad». A pesar de los problemas, el pueblo actual de San Pedro, en nada se parece al precario núcleo urbano de los años sesenta. Toca vivir la Feria.