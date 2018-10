A los días de la tormenta

Todo pasa tan cerca y tan lejos porque somos una y la misma cosa. Aquí y en Tailandia. Después del apocalipsis de las bajas presiones desaguando en la provincia, se vio que la solidaridad funciona de forma natural. Teba pidió agua y cien pueblos le llevaron garrafas y mantas. Somos así, tenemos la empatía a flor de piel porque en eso consiste el ser humano. Negarlo y ver sólo lo oscuro es tomar la parte por el todo.

Ahora, desde la carretera y desde la furgona que me pasea en estos días de permiso, se ve el barro duro. Hay algunos puentecillos cegados donde alguien o algo que pagamos todos se olvidó de sanear los cauces sabiendo cómo son aquí las gotas frías. Un perro mira fijo al ramaje, hay polvo reseco en unas paredes que hasta hace nada eran blancas de cal reventona. El barrizal ha empezado a resecarse y las huellas del tractor son una herida endurecida en lo que fue un huerto. Hay aún limoneros en el suelo, olivos arrancados con las raíces que miran al cielo.

Es cierto que la Serranía está verde ahora que llegan Todos los Santos, y que las cabañuelas hacen caso a no sé qué refranes de antaño. Han pasado algunos días de la tormenta, y acaso, entre los lodos, habría que recordar que dependemos de una nube caprichosa y de un cauce que nunca vimos como cauce. Oír la manta de agua, recordarla, nos resitúa en esa contingencia de vivir que supone sacar un periódico, leer, tomar café, preocuparse por una hipoteca o enamorarse de quien no debes.

He pasado por las comarcas afectadas este mismo viernes, por no olvidar y que no olvidemos. Mi amigo Sarva me llevó a comer arroz con conejo cerca de Ardales, y hablamos de la meteorología y de lo insignificante que es el hombre cuando la naturaleza se pone brava. Según contaron los expertos, la tormenta hubiera podido arrasar la ciudad, y me quedé pensando en que dentro del cálculo de posibilidades podemos estar vendidos. No lo pienso con miedo, sino con el mismo temblor con el que pienso en la existencia de Dios o en el concepto mismo de infinito.

Entre tanto politiqueo, han hecho bien Teba y Campillos en encerrarse y anunciar medidas para que las administraciones tomen cartas urgentes en el asunto, para que el Consejo de Ministros declare la zona catastrófica y haga bien su trabajo. No es ni ético ni justo que del Gobierno sólo tengamos la noticia de Celaá esquivando el intolerable pasteleo con el independentismo. Se ve que la España leal grita y Sánchez no parece que quiera enterarse.

El cielo se ha nublado y ha llegado el primer arreón del frío. Me he bañado en la playa y desde las alturas aún se ve cómo el fango de estas lluvias es un carnívoro cuchillo en el Mediterráneo. Tiene razón Ignacio Lillo cuando advierte que el tiempo meteorológico no deja de ser el tiempo de los hombres.