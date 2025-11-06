Día Mundial del Urbanismo 2025

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS URBANÍSTICOS Y TERRITORIALES TEATINOS (AEUTT), EN REPRESENTACIÓN DE TODA SU JUNTA DIRECTIVA

En este año 2025 se cumplen cincuenta años de la aprobación de la Ley del Suelo de 1975. Aquella norma, heredera de la de 1956, ... marcó un hito en la historia de la planificación urbana en España. Junto a sus reglamentos de 1978, fue durante décadas uno de los pilares del urbanismo contemporáneo. Sin embargo, toda esta legislación nació antes de la Constitución de 1978, antes de que se reconociera en su artículo 47 el derecho de toda persona a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y el mandato a los poderes públicos de regular el suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación.

A pesar de estas limitaciones, los urbanistas de la transición, impulsados por un profundo sentido democrático y social, dedicaron su esfuerzo a transformar las ciudades y mejorar la vida de las personas. Los primeros ayuntamientos democráticos entendieron el urbanismo como una herramienta de justicia, cohesión y esperanza. Gracias a esa visión, muchos barrios y pueblos españoles encontraron una nueva dignidad urbana.

Con el paso del tiempo, sin embargo, el urbanismo se fue distanciando de esa energía transformadora. Se volvió más técnico, más burocrático, menos atento a las realidades humanas y ambientales. Pero hoy, en un momento de enormes desafíos globales -crisis climática, desigualdad, pérdida de biodiversidad, dificultad de acceso a la vivienda-, el urbanismo tiene ante sí una nueva oportunidad histórica: renacer como una disciplina al servicio de las personas y del planeta.

El urbanismo del siglo XXI tiene la obligación de construir entornos de vida saludables, inclusivos y sostenibles, donde las relaciones humanas, la naturaleza, la movilidad y la vivienda se integren en una visión compartida de bienestar. Debe ser un urbanismo participativo, transparente, ágil e interdisciplinar, capaz de escuchar a la ciudadanía y responder a sus aspiraciones con creatividad e innovación.

Desde 1949, el 8 de noviembre se celebra el Día Mundial del Urbanismo en todo el planeta como homenaje a la labor histórica de la planificación y a su papel esencial en la creación de sociedades sostenibles, justas y racionales.

La Asociación de Estudios Urbanísticos y Territoriales 'TEATINOS' (AEUTT), con más de quince años de trayectoria, considera que este aniversario es una excelente ocasión para reconocer el valor del urbanismo como motor de transformación positiva y para reflexionar colectivamente sobre el futuro de nuestras ciudades y territorios.

En este Día queremos destacar y volver proponer los siguientes objetivos:

1. Reforzar la dimensión social del urbanismo, situándolo en el centro de las políticas públicas y reconociéndolo como una herramienta esencial para mejorar la vida de las personas.

2. Superar los discursos tecnocráticos y mercantiles, para recuperar un urbanismo humanista, ilustrado y transparente, que inspire confianza y esperanza.

3. Promover un urbanismo útil, eficiente y ético, al servicio de la felicidad, la equidad y el bienestar colectivo.

4. Integrar naturaleza, territorio y ciudad como una unidad viva que se planifica de manera conjunta, protegiendo los ecosistemas y fomentando la resiliencia frente al cambio climático.

5. Fomentar la cooperación entre disciplinas y la participación ciudadana, impulsando el conocimiento, la innovación y la corresponsabilidad en la construcción de entornos sostenibles.

6. Poner en el centro al ser humano, su bienestar físico y emocional, su derecho a la vivienda, a la movilidad sostenible, a los barrios saludables y a un entorno natural cuidado.

Es hora de sumar esfuerzos -públicos, profesionales, empresariales y ciudadanos- para construir ciudades más amables, inclusivas y verdes; territorios equilibrados y llenos de oportunidades; y un planeta donde la paz, la igualdad y el diálogo con la naturaleza sean principios reales y compartidos.

La AEUTT, en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, el Instituto de Estudios Jurídicos en Gobierno y Territorio (I-INGOT) de la Universidad de Málaga, la Escuela de Arquitectura, la Revista Geometría, el Instituto de Turismo, la Cátedra de Cambio Climático, la Asociación de Amigos de los Montes de Málaga y el Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo, invita a la ciudadanía malagueña a celebrar el Día Mundial del Urbanismo mañana viernes 7 de noviembre a las 9:30h en el Salón del Museo Thyssen.

El acto contará con dos mesas de diálogo -una sobre El presente y futuro de la ciudad y otra sobre Humanismo y tecnología en la ciudad-, seguidas de un coloquio abierto y la lectura de un Manifiesto por un Urbanismo Humano y Sostenible. Y estará abierto a todos los ciudadanos que lo deseen.