LA TRIBUNA

Deuda pública y temores inflacionarios

José M. Domínguez Martínez

CATEDRÁTICO DE HACIENDA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

En el conjunto de los países más avanzados del mundo, el saldo de la deuda pública representa, en 2025, el 110% del valor del producto ... interior bruto (PIB). Es uno de los niveles más altos de la historia. En una reciente jornada celebrada en Madrid, un prestigioso economista español afirmaba que, en realidad, el saldo de la deuda nunca se reduce en valor absoluto, ya que los gobiernos se limitan a ir renovando los préstamos recibidos, y el aumento nominal del PIB se encarga, año a año, de ir rebajando su nivel relativo. Es evidente que, cuando el cociente deuda pública/PIB aumenta, la cuantía absoluta de la deuda no sólo no se reduce, sino que se incrementa.

