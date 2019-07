La desvestidura

Hemos asumido con sorprendente resignación que si no hay investidura porque a sus señorías no les vienen bien los resultados de las elecciones para ponerse de acuerdo en bloques que sumen habría que repetirlas hasta que salga uno que les interese más o esperar a que cambien la coyuntura y sus expectativas y les dé la gana llegar a un acuerdo la próxima vez.

Los que tenían que mirar por el bien común y el interés general se han quitado la careta , (o a nosotros se nos ha caído la venda de los ojos, nunca se sabe) y en lugar de investidura han hecho más bien un ejercicio de 'desvestidura'.

En algunas cosas me veo un poco extraterrestre, pero en esto me siento muy cerca del sentir popular y lo que comenta la gente en la calle es que si no cobraran hasta llegar a un acuerdo para que saliera un presidente con un acuerdo de investidura, un gobierno de cooperación o uno de coalición, o la fórmula que sus señorías decidan para evitar una nueva campaña y una nueva votación, seguramente pondrían más interés en ello.

Hay elecciones complicadas, como la de Papa, y eso que según la doctrina católica debería estar inspirada por el Espíritu Santo. Durante siglos la decisión la tomaban los cardenales reunidos en cónclave, durmiendo en camastros, compartiendo aseos y con una dieta que se quedaba en pan, agua y vino a partir del noveno día. Esas condiciones incentivaban sin duda que llegaran a un acuerdo.

No se trata de llegar a esos extremos pero puede que vaya siendo hora remar un poco para que no nos pasen la pelota cada vez que el resultado de las elecciones no les resulte cómodo. Al resto de los mortales, sin inspiración divina, nos cuesta horrores ir a votar. De hecho, mucha gente decide no hacerlo o porque ninguno le parece bien o porque no cree que con su decisión vaya a arreglarse nada. ¿Y si sale un resultado muy parecido al de estos comicios que tampoco les viene bien? ¿A la segunda sería la vencida?

Así, a lo tonto, van pasando los meses haciendo como que trabajan, entre visiones tácticas y visiones psicológicas, sin tener otro cometido más allá que hablar de lo suyo y posicionarse para salir mejor parados en la próxima convocatoria.

Y lo peor es que hemos entrado en bucle con las elecciones y durante todo este tiempo no se habla de otra cosa más allá de lo que a los partidos les interese meter en la agenda. No es extraño que en la última encuesta del CIS los políticos sean un problema para uno de cada tres españoles. Hubo unos tiempos felices en que votábamos para cambiar la cosas, ahora pretenden que cambiemos el voto para que todo siga más o menos igual.

Nos estamos quitando la venda , pero no nos sirve de gran cosa. De momento, nos queda para septiembre una que sí nos sabíamos. Qué mala suerte la nuestra.