La despedida

Alfredo Taján Viernes, 13 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

En realidad, uno nunca se va del todo, sobre todo cuando llevas años despidiéndote, ya lo avisó Gabriel García Márquez, con un título que daba ... paso a una novela única: ¡Crónica de una muerte anunciada¡; ya pueden convocarse todos los fantasmas, incluso todas las mentiras que se convierten, de repente, en verdades de tanto repetirse. Que viene el lobo, pues, bueno, el lobo ya vino. Por estas páginas de SUR llevo publicando desde 1990 y he escrito desde páginas enteras a esta maravillosa esquela, este 'golpe de dados', un formato por el que han pasado desde obreros metalúrgicos a mamelucos egipcios, y también una larga lista de escritores y artistas de la farándula, galerías, museos y la Historia del mundo. También han ascendido al patíbulo monarcas y príncipes destronados, el mundo civilizado y el mundo sin civilizar, la alta o baja política, siempre buscando referencias que ennoblecieran mi opinión, la opinión vertida en un periódico con el que he tenido momentos de cercanía y otros de disidencia, en buenos términos, porque me ha permitido apostar libremente, sin ironía, sobre temas que otras firmas ni huelen de lejos, es decir, qué carga simbólica posee la escala de grises antes de llegar al blanco o al negro absoluto. Sorprendentemente, este 'golpe de dados', que no ha llegado a abolir el azar, estaba recomendado al lector que se detenía en la reflexión antes que en el insulto. Me enorgullezco de lo vertido en estas páginas, de lo expresado sin miedo ni vergüenza, aferrándome con uñas y dientes a mi iconoclastia y disidencia. Dos de los directores de este medio que, por cierto, forma parte de la Historia de Málaga, Joaquín Marín y José Antonio Frías, ya no nos acompañan. Quiero rendirles desde aquí un pequeño homenaje, y de paso, desearle toda la suerte al actual director, Manuel Castillo, en esta difícil andadura de la prensa en papel. El mandato es arduo, la elección conlleva un precio. Como escribieron Scott Fitzgerald: «el precio era alto», o Antonio Machado; «Todo necio confunde valor y precio», o Germán Copini: «malos tiempos para la lírica». Duele desde lo más hondo abandonar un barco en el que he realizado las travesías más dispares y en el que he aprendido el noble ejercicio de la puntualidad, día tras día, semana tras semana. Espero conservar la vinculación, estoy seguro, pero ahora toca desembarcar en un puerto distinto, seguir avanzando por otros caminos, otras voces, otros ámbitos. Franja de niebla más dura que el acero se interpone entre la biografía y la memoria. Y vuelvo a Borges, de nuevo, siempre, retorno a Jorge Luis Borges: «Dios mueve al jugador, y este la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonías?»

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión