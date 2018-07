Los desencuentros de Genalguacil Voltaje Cualquiera que conozca estos Encuentros de Arte sabe que es algo que merece la pena apoyar TXEMA MARTÍN Martes, 31 julio 2018, 07:43

La política y la cultura se parecen a dos hermanas que no se llevan bien pero que están condenadas a entenderse, y una y otra necesitan voluntad, ganas de ceder, no instalarse en el reproche. En torno a los Encuentros de Arte de Genalguacil se está viviendo ahora mismo una batalla que resulta triste para todas unas partes implicadas que se dibujan aquí también como familias. Si hay una víctima en todo este silencio entre primas lejanas es la cultura misma, el arte, precisamente aquello que debería estar lo más alejado posible del ruido institucional. El problema aquí es que por ahora la única manera de que estos Encuentros salgan adelante es mediante la gestión política y a veces esta señora enseña, ya sea por propia incapacidad o por mala leche, la peor cara de sí misma en el momento menos oportuno.

Cualquiera que haya tenido alguna experiencia con los Encuentros de Genalguacil sabe que es algo que merece la pena apoyar. Creo que en eso estamos de acuerdo, pero por si aquí dentro no nos lo creemos, cada nueva edición atesora mayor prestigio internacional y eso sucede por una razón muy simple: los que han estado allí han vuelto siendo mejores personas. Durante dos semanas, este minúsculo municipio del Valle del Genal genera una impresionante combustión de creatividad, de arte y de este compañerismo especial que solo se consigue entre la gente que maneja pureza en casi todo lo que hace. Ahora la sensación que tenemos es de tristeza y de impotencia porque los problemas económicos de los Encuentros pueden afectar a la continuidad de una chispa que se enciende mañana y que provoca una explosión cada dos años, pero cuya expansión permanece adherida a un pueblo que se convierte en museo con el encanto del espacio común, habitado por unas 400 almas que encuentran en el arte contemporáneo, por lo menos, otra razón para quedarse.

Durante estos días hemos escuchado la aguerrida voz del alcalde del municipio, Miguel Ángel Herrera, que acusaba a la Diputación de negarle dinero por motivos puramente políticos. El Instituto de Arte Contemporáneo acaba de lanzar un comunicado llamando a movilizarse. La otra parte se defiende mediante la sugerencia de una gestión incorrecta de los presupuestos mientras que anima a los promotores a buscarse las habichuelas en otros territorios, señalando que la Junta no aporta más a Genalguacil porque su alcalde es «de otro PSOE», algo que de ser cierto sería para matarlos. Lo más inteligente que se ha dicho en todo este embrollo ha sido la intención de que los Encuentros sean gestionados por una Fundación que atrape más apoyos y que la proteja de cualquiera de las inclemencias por dentro y por fuera, de los hunos y de los otros. Hay cosas que no pueden dejarse a la intemperie de la limosna o del crowfounding. Quizás la política no debería dedicarse tanto a hacer cultura y más a hacerla posible.