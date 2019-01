Desencuentro en la tercera fase

Afirmar que la desaparición de los pueblos y de sus habitantes es una de las causas de pérdida de biodiversidad pudiera parecer paradójico. Y es que vinculando al hombre con la transformación de su entorno, algo indiscutible en alto grado, no es difícil concluir que si aquel desaparece de escena, será la tierra que lo «soporta» la que se vea beneficiada. Pero idear esta ficticia situación se estrella de inmediato contra la realidad de la huella milenaria del mono sabio sobre el medio que habita, la que precisamente ha determinado una parte de su actual riqueza. Lógicamente nos referimos al medio natural que hoy está en buen estado de conservación (afortunadamente muy extenso aún), y no a tantos otros ambientes destruidos por impactos de gran relevancia o por lo que conocemos como desarrollo insostenible.

La historia de la naturaleza neolítica (Primera Fase) va unida a la del hombre, o si se quiere la de este va ligada al lugar que le ha albergado. Solo en tierras ignotas de la selva amazónica, quizá en rincones de algunas islas de Indonesia, también en zonas de la sabana africana... donde esa huella se ha limitado prácticamente a la caza y pesca de supervivencia, la ocupación del territorio ha sido ligera y difusa. Sin embargo, en la mayor parte del planeta, el paisaje, su modelado, las especies vegetales y animales que lo habitan y los arroyos y ríos que lo cruzan han convivido con Homo sapiens desde hace miles de años, fraguando un entorno donde esa convivencia ha sido, digamos, de tú a tú, amistosa. Así venía ocurriendo desde que el bípedo iniciara la domesticación de las reses hace unos 10.000 años y la agricultura determinase abandonar la vida nómada e iniciar el arraigo. No es exagerado decir que desde ese momento tan lejano hasta hace solo un rato, o sea, unos 150 años, la relación entre el hombre y la tierra en la mayor parte del Globo se ha mantenido sin grandes cambios, siendo poca la impronta por parte del primero (Segunda Fase). Luego ya la cosa se descontrolaría en muchos y sabidos escenarios (terrestres y marinos).

Pero no se trata de repasar los efectos de nuestra especie sobre la naturaleza y sí de recordar que el abandono de las actividades agropecuarias y el consecuente empobrecimiento demográfico en los lugares donde el medio se ha conservado notablemente bien pone en riesgo el tejido humano (algo obvio) pero, ojo, también el ambiental. El desmembramiento de los pueblos, su economía, no solo ha puesto en jaque la cultura rural (que en el caso de España es enormemente rica en lenguaje, costumbres, arquitectura...) sino también la del mosaico paisajístico que, en Iberia, determinó una riqueza (biodiversidad en ecología) de fauna y flora dependiente de ese forjado lento y ancestral a base de azada, arado, pezuñas y dientes. Nuestros ecosistemas no son los prístinos que suelen idealizarse como paradisíacos y ajenos a la evolución de los homínidos. Son producto precisamente de la manipulación humana, por la cual hay especies que incluso han surgido y otras que se han adaptado a la misma y evolucionado por tanto con ella.

La emigración a la urbe se inicia en Europa cuando el desarrollo industrial da sus primeros pasos hace más de un siglo, y en España toma cuerpo en las década de los 50 y 60; hoy sigue como una sangría lenta pero ininterrumpida. Este vaciamiento supone un hecho histórico y demográfico con muchas repercusiones. Una es la relación de la ciudad, sus habitantes, con el medio de donde no hace tanto salieron. En esa nueva forma de acercarse al agro o a la montaña, y a sus pueblos, hay casi todo de mera contemplación y poco o nada de involucración o al menos de entendimiento. La superficialidad es norma común para los espectadores del cemento que en el teatro de la naturaleza ya no entienden la obra que se representa. Más del 80% de las personas en países desarrollados vivimos en ciudades, y buena parte de este censo urbano mantiene una visión netamente Disney del medio natural, los bosques, por supuesto de los animales... Claro está, mayor es esta militancia cuanto mayor es la ciudad en la que han nacido y viven las personas. Fuera del recreo dominical, tan saludable como importante para una parte de la economía residual en el campo, es difícil que se asuma la implicación del manejo agrícola, ganadero, forestal... en el mantenimiento de la biodiversidad (aunque por supuesto no dejaremos también de indicar que existen repercusiones negativas de lo agropecuario sobre los recursos y la tierra).

Habitual es que ese público ignore cómo funciona la vascularización fuera de la urbe, y crea que cuanto más bosque exista en cualquier lugar, mejor; que debe haber ciervos y lobos en todos los sitios; que la vejez de pueblos y personas no tiene que ver con nuestra propia pobreza cultural y que, más aún, es esa soledad la que hará sentirnos robinsones de fin de semana, buscando setas, caracoles o endrinos. El recolector que inició la más exitosa historia de la humanidad se ha convertido en un ansioso buscador de mantel y con mascota (por cierto, solo desde esa jerga urbana e infantil ha podido tener éxito lo de llamar mascota a un perro).

'Hacia dónde vamos' reza la sección donde se alojan estas líneas. Pues en la relación entre ciudad y campo vamos, o mejor aún ya hemos llegado, a una veneración de la naturaleza desde el sillón con mando a distancia. Una cosa es disfrutar del aire, del agua, de la sombra, el canto de las aves... y otra entender que hay un entramado humano y cultural que se deshilacha cada año sin remedio y que, reiteremos, implica también una pérdida de biodiversidad en no pocos elementos (Tercera Fase, la del desencuentro).