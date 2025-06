Desde la fila 7 del Carpena

Baltasar Cabezudo Biólogo Sábado, 21 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Siempre he considerado que practicar y ver los deportes de equipo en directo es una actividad física y social muy saludable. He practicado deportes desde ... que era niño. Bueno, a fuerza de ser sincero, solo lo he practicado cuando era niño y los primeros años de la adolescencia. En los colegios por los que pasé, privados y públicos, menos petanca, me apuntaba a todo: atletismo, baloncesto, voleibol, balonmano, futbol, etc. Nunca destaqué en ninguno, pero me lo pasaba increíble, sobre todo haciendo amigos y eliminando asperezas entre compañeros. Las experiencias de mis últimos años de bachillerato en un instituto público fueron, para mi formación en relaciones sociales, fundamentales. Convivir, estudiar y sobre todo jugar con amigos de distintas culturas y religiones fue un aprendizaje de cómo no ser dogmático y aceptar todas las peculiaridades y maneras de pensar.

En mi primer año de universidad en Sevilla, mitad de los años 60, me di cuenta de que los problemas de relación con mis compañeros y compañeras eran de otra magnitud. Todos aceptábamos a colegas de cualquier cultura, tendencia política, religión o cofradía, era lo menos que se esperaba de unos universitarios de aquellos años. Pero si querías medrar tenías que decidir qué corriente política seguir y a qué equipo deportivo defendías. Entre los universitarios las opciones políticas eran entre izquierda o derechas, no había hueco para la centralidad. O te quedabas parado o corrías huyendo de los grises. Las opciones deportivas eran algo más variadas: madridista, sevillista o bético. Entre mis amigos se daban combinaciones muy curiosas que nos permitían discusiones filosóficas acaloradas y divertidas. Como bético, en lo futbolero, lo pasábamos mal habitualmente, pero cuando ganábamos o perdían los sevillistas, secábamos los bares. Mi familia y mis amigos saben qué tendencia política decidí elegir, por supuesto también para siempre. Cambiar de chaqueta no entraba en mis planes. Por esas cosas curiosas de la vida recalé en la Universidad de Málaga a principio de los 80, y aquí sigo más feliz que una perdiz. Desde el principio intenté inculcar a mis hijos el valor del deporte, y dado mi condición de bético nos hicimos socios del entonces club de baloncesto Caja de Ronda, hoy Unicaja. Bueno, es lógico que mi nieto, malagueño, sea boquerón, y esperamos que pronto veamos, sin pelearnos mucho, un Málaga-Betis. Mis primeros años con el Caja de Ronda fueron complicados en lo deportivo y en lo visual. Casi siempre en el filo de la navaja como equipo y siempre con humo de tabaco y mala visión al estar nuestros sitios casi en la puerta de salida del pabellón de Ciudad Jardín. La rivalidad entre Caja de Ronda y Mayoral Maristas me hizo reforzar mi idea sobre la grandeza del deporte en general y del baloncesto en particular. Convivir, estudiar y sobre todo jugar con amigos de distintas culturas y religiones fue un aprendizaje de cómo no ser dogmático Un deporte el baloncesto donde se necesita fortaleza física y sobre todo inteligencia para tomar decisiones en una fracción de segundo. Seguramente, sin los emocionantes partidos entre estos dos equipos en el pabellón de Ciudad Jardín, me hubiera dedicado al sillón-bol. El ambiente de un partido de baloncesto en cualquier cancha es inigualable, pero nunca olvidaré los que viví en el pabellón de Ciudad Jardín. Yo estuve allí cuando Ansley me emocionó, en 1995, con el vuelo del balón durante un segundo interminable y que terminó donde nadie deseaba. La asistencia de aficionados en aquellos años era como el tiempo, variable. Después de un año deportivamente bueno el número de socios aumentaba. Después de un mal año en el pabellón estábamos como en familia. No aprender con las derrotas es algo que muchos aficionados no comprenden. Estos altibajos en lo deportivo y en la asistencia de aficionados nos permitió ir mejorando la posición en la dura grada de Ciudad Jardín. Nos costó acostumbranos a la magnitud del pabellón del Carpena, pero el espectáculo de verlo habitualmente a tope y el respeto habitual que el público tenía, con todos los equipos contrarios, era emocionante. Desde la fila 7, detrás de la mesa de anotaciones, y rodeado de un estupendo y entendido elenco de aficionados, asistí este año a la victoria, en los últimos segundos, sobre el Barcelona. Por fin me quité la espina de la derrota de 1995. Me alegro que el Betis baloncesto haya subido a la ACB. Por lo demás, al Madrid siempre es complicado ganarle, pero a mí los dos partidos de casa, como un buen postre, me han dejado un buen sabor. Ha sido, gracias a todos los jugadores, una temporada magnifica. Siento que algunos de ellos nos dejen, pero les deseo mucha suerte en sus nuevos equipos. La afición como siempre lo mejor. Nos vemos la próxima temporada.

Temas

Unicaja Baloncesto