La circunstancia anómala de un Gobierno en funciones durante tanto tiempo (casi cinco meses ya) no debe ser la excusa para la descortesía institucional. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, lamenta los silencios y plantones de los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez a sus reclamaciones y la evidente descortesía de no comunicarles su presencia en Andalucía para que sean acompañados por el consejero o consejera del área correspondiente. Lo descortés sí quita la razón. Puede que el Ministerio de Hacienda la tenga en no poder librar el dinero de la deuda de la financiación mientras el Gobierno esté en funciones, pero eso no quita que la titular de esta cartera, María Jesús Montero, no llame por teléfono al consejero de Hacienda, Juan Bravo, o simplemente le conteste a su carta sobre el tema aludido. Más ella, que sufrió lo mismo de su antecesor, Cristóbal Montoro, con quien mantuvo discrepancias sonadas, pero dentro de la cordialidad institucional.

El bipartito PP-Cs ha convertido ese dinero pendiente de cobrar, 1.350 millones de euros, en un caballo de batalla político este otoño. Suena así la campaña anunciada por la secretaria general del PP andaluz, Loles López, para que los cargos del partido recorran provincias y pueblos con el agravio de que el Gobierno socialista «nos quita a los andaluces lo que nos corresponde» como banderola principal. Esa película ya la rodó el PSOE. La hizo muchas veces los gobiernos de Chaves con la deuda histórica y la actualización del censo (aquellos más de 400.000 andaluces que el Gobierno de Aznar no reconocía en la financiación autonómica a finales de los noventa). ¡Cuánto derroche de tinta arrojó aquel asunto! ¿Y la deuda histórica? Mucha más. Pagada finalmente por Zapatero con solares que luego, en plena crisis económica y asfixia de liquidez en la Junta, el Gobierno de Griñán no pudo colocarlos en ninguna subasta pública.

Pese a sonar a 'remake' y el PP la engarce en un rosario de agravios con tintes electorales, la reclamación de los 1.350 millones de euros es legítima y Bravo tiene razón en que Montero debería al menos responder a su carta. Y también tiene razón Moreno en reprochar al presidente en funciones que utilice los fondos legítimos de la financiación autonómica para presionar sobre su investidura al PP, aunque Rajoy hiciera lo mismo y el andaluz se lo aplaudiera entonces, como Susana Díaz le recordó en el primer rifirrafe del otoño. Todos pierden la razón en realidad cuando juegan con algo de lo que dependen servicios públicos de los ciudadanos que han pagado con sus impuestos.

El PSOE lo sabe y también que si hay elecciones no puede ir a ellas con esa china en el zapato en una comunidad con su principal caudal de votos. Nada extrañaría que la ministra sevillana, muy atareada en la negociación frustrada con Podemos para la investidura, se avenga a buscar un resquicio para finalmente, si hay elecciones, las comunidades puedan recibir ese dinero de la liquidación del IVA de 2017 y de las entrega a cuenta antes de final de año. El PP andaluz podría quedarse sin película para la campaña electoral, pero mucho más contento, digo yo.

El toque de atención de Moreno sobre los plantones de Moncloa a la Junta tuvo su reacción. La ministra de Defensa, Margarita Robles, tenía proyectada la visita el pasado jueves a un colegio público de Sevilla para conocer en persona a una niña que le escribió una carta en la que le pedía que no vendiera armas a países como Nicaragua. El presidente lamentó haberse enterado de la visita por la dirección del colegio, dependiente de la Junta. El departamento de Robles debió tomar nota, porque el consejero de Educación, Javier Imbroda, llegó a acompañarla finalmente como es lo preceptivo. Quizás este ejemplo sirva para un antes y un después en las relaciones institucionales.

Y lo que es mejor, para que el dinero de la deuda llegue cuanto antes y la Junta se centre en los problemas que van surgiendo, entre ellos el de la listeriosis. Cada vez suena más fuerte el ruido del cese del consejero de Salud, Jesús Aguirre, aunque no sería un cese, sino una retirada una vez que la crisis haya amainado. El Gobierno ha hecho piña cara a la galería en torno al consejero, incluso la parte de Cs. El vicepresidente, Juan Marín, ha sido el más vehemente en defender su labor. El presidente Moreno también ha reiterado una defensa numantina de la gestión sanitaria de la listeriosis, con tres fallecidos, siete abortos y más de 200 afectados, además de tres alertas alimentarias de distintas empresas. Si bien en el debate con Díaz este pasado jueves Moreno obvió nombrarlo personalmente, estando como estaba frente suyo y delante del escaño de la dirigente socialista, que ha pedido su dimisión. Y es que aquí la descortesía institucional fue al contrario. La Junta pasó del Ministerio de Sanidad. Roce que también se ha solventado. A la primera que avisó Aguirre este jueves de la alerta en Málaga fue a la ministra, María Luisa Carcedo.