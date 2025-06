La Biblia y Roma tienen algo en común. Ambas nacen de un fratricidio. Caín y Abel, Rómulo y Remo. A veces, los hermanos se llevan ... a matar. El ser humano tiene una capacidad ilimitada para hacerse daño. Parece que nos pone. Ahora que, como diría Shakespeare, vivimos «el invierno de nuestro descontento» y que la política se descompone otra vez, vamos a darle una vuelta.

Ahora que ya somos un poco más viejos y sabemos que el dolor es cuestión de perspectiva, ver el bochorno de Leire y Aldama, el knock-out socialista salpicado de escándalos, el silencio de Sánchez y los socios de gobierno, la extraña pareja formada por Ayuso y Feijóo -¿preludio de otro fratricidio?-, el populismo de los populistas o hasta la guerra civil de Trump y Musk, nos resulta extrañamente reconocible. Sabemos que hemos pasado por esta casilla.

Somos la historia de nuestros propios errores, de nuestras guerras, de un fratricidio. Desde el duelo a garrotazos de Goya a la Guerra Civil, la más incivil como decía Gloria Fuertes. Solo que ahora nos toca. Parecía que habíamos pasado la pantalla de la corrupción y aquí estamos. El fango, las cloacas, los trapis, las grabaciones, las putas y la coca. La gasolina perfecta para incendiarlo todo. Otra vez, el mismo día, aquella mañana de hace siete años.

Feijóo se echa a la calle y aprieta el acelerador. Madrid, Alicante, Málaga... Pero cuidado, la motivación efervescente por los escándalos que acechan a Sánchez puede producir frustración si no hay elecciones a la vista. Y no las hay, manda el Manual de Resistencia. La atmósfera irrespirable puede devenir en radiactiva. El gobierno en descomposición y la oposición en llamas. ¿Hasta dónde podremos elevar el umbral del dolor? ¿Volvemos al fratricidio?

No hay que jugar con fuego porque te puedes quemar. Lo mejor sería bajar el balón, templar, pedir tiempo y calma. Hay que recordar que queremos ser hijos de la transición y de los de los pactos del 78 y no nietos de la guerra y la dictadura. Buscar la palabra, el consenso, lo que nos une, escuchar, pactar... Lanzo una idea: ¿podrían hablar una sola vez, como personas adultas, el presidente y el jefe de la oposición? Es que si no volveremos a caminar en coma durante un tiempo. Quizás lo hayamos hecho siempre.