Desatinos preelectorales

LA precampaña de las andaluzas se presenta de lo más entretenido. Nadie que atienda la política puede aburrirse, ni estar despistado. En cualquier momento salta la noticia. O el desatino. De esto último ha habido varios en los días últimos de octubre. Qué puede considerarse si no que el Gobierno de Pedro Sánchez organice un Consejo de Ministros en Andalucía una semana después de las inundaciones en el norte de Málaga y el sur de Sevilla y aplace la consideración de zona catastrófica otros siete días porque no quiere interferir en el proceso electoral. No son elecciones generales, sino andaluzas. Hoy el Consejo de Gobierno andaluz aprobará medidas y partidas para restaurar los destrozos de las comarcas afectadas. ¿No debería aprobarlas porque Susana Díaz es candidata en las elecciones? Los encerrados en Campillos y Teba, de otros partidos, no creo que pongan pegas porque se trata de una necesidad urgente, no de medidas electorales.

Los trastabillazos abundan en todas partes. En el PP, sin ir más lejos. Pablo Casado organizó al día siguiente, sábado, un evento también en Sevilla al que hizo venir a todo el PP nacional. En teoría era para «arropar» a Juanma Moreno como candidato a la Presidencia de la Junta. En teoría. Casado hizo lo mismo con Moreno que Pedro Sánchez con Susana Díaz: Tampoco le dejó hablar. Muchas fotos, mucho recibimiento, pero el candidato andaluz fue relegado en el programa al día en que no había casi nadie, el domingo. En su lugar, Casado dio protagonismo a Juan Ignacio Zoido, el cabeza de lista por Sevilla, en el acto principal. El tino de Casado con Andalucía no quedó ahí: Se cargó el mensaje de la alternancia tras 36 años de gobiernos socialistas. La apertura del acto se la dio al candidato de los populares europeos a presidir la Comisión, Manfred Weber. En su discurso exaltó a su tierra natal, Baviera, donde su partido, UDC, lleva gobernando sin alternancia ¡casi sesenta años!

A Cs también le sale la arenilla de los zapatos de andar por la arena. Organiza la presentación de su programa en Jerez con Inés Arrimadas, la candidata talismán, y varios días antes dimite la junta directiva de esta ciudad al completo. Rivera se negó a subirse al AVE para esto. Marín va en la campaña como una moto, como Casado. Y los de Casado en Andalucía se enfadan, no con Casado, sino con Marín porque le copia el eslogan de campaña, 'garantía de cambio'. No es la primera vez, quizás porque están más cerca de la convergencia, como Adelante Andalucía. También Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo han elegido un momento poco propicio para reconciliarse con Pablo Iglesias. Justo cuando este hace gala de amistades peligrosas (al menos para el votante andaluz) como Puigdemont, el fugado.