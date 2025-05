Depender de un suspiro

Pedro Luis Gómez Sábado, 3 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

No aprendemos. Nos creemos superhéroes, sin darnos cuenta de que cada vez somos más frágiles. Conforme más avanzamos, conforme mejores y más importantes logros tecnológicos ... conseguimos para una vida mejor, más al borde del precipicio nos encontramos por una sencilla razón: no estamos acostumbrados a valernos por nosotros mismos. Nuestra forma de vida depende de un hilo. Ya tuvimos la muestra del puñetero bicho que nos dejó meses a todos recluidos en nuestras casas, un virus diminuto, invisible a la vista, que mató a cientos de miles de personas. Y lo vimos este pasado lunes, a partir de las 12,33, cuando este bendito país llamado España, se quedó a oscuras y sin comunicaciones, y la gente, nadie, sabe vivir ya sin un móvil, un teléfono que para lo que menos se utiliza es para llamar. Virginia Wolf dijo aquello de «La vida es un sueño que se disuelve con un suspiro». Pues eso es lo que nos pasó a más de 60 millones de personas porque en nuestro caos arrasamos con Portugal. ¿Qué pasó? ¿Lo saben? Pues eso. Nadie nos ha informado todavía fielmente de lo que ocurrió, y eso creemos muchos es más grave que lo acaecido. No tenemos idea, si ha sido la apuesta por las renovables, o lo que sea, cada vez todo puesto más en duda por los expertos, menos por nuestro Gobierno, llevado por una amalgama de populismo al que Sánchez intenta contentar sin pensar en lo que es mejor que peor. Que la extrema izquierda (Podemos y Sumar) dice que la energía nuclear es mala, pues al contrario que la mayoría del mundo, nos la cargamos. Que hay una empresa privada que se llamada Red Eléctrica Española, pues ponemos al frente de la misma no al o a la mejor, sino a un militante del PSOE, ex ministra, con un pago envidiable a sus servicios. Este mal, ojo, no es exclusivo del PSOE,, porque aquí, al que no tiene ni puñetera idea de un tren lo ponen en Renfe, y a quien le asustan los aviones, en Aena. La cosa es contentar. Lo hacen todos. Pero ya hay mucha hartura. No se dan cuenta, pero es así. Nadie está en contra de que un militante de un partido esté al frente de sociedades públicas o 'privadas' (el 20 por ciento estatal de sus acciones hace que en REE no se mueva un dedo sin que lo decida el Gobierno), pero al menos lo que se pide es que entiendan de lo que asumen. En fin, que nos quedamos sin luz y llegó la nada. Hemos hecho un mundo de 'señoritaspepis' en el que si al abrir un grifo no sale agua nos ahogamos; lo advirtió la Wolf: dependemos de un suspiro...

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión