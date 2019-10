Democracias algorítmicas La tecnología 5G se está engendrando sin evaluar sus posibles efectos sanitarios y ambientales DANIEL REBOREDO Historiador y analista político Domingo, 13 octubre 2019, 09:57

El aprovechamiento y la utilización de datos es un negocio de un volumen descomunal e inconmensurable que puede beneficiarnos o destruirnos. En la tesitura en la que nos encontramos en estos momentos, la tendencia se inclina por la segunda opción, como ya estamos comprobando, por el manejo abusivo, adulterado y falsificado de la información masiva y monopolística que nos abruma y que gobiernos, empresas y ciudadanos no sabemos cómo analizar y deglutir. Aunque el 'Big data' es una herramienta formidable que nos puede encaminar hacia una sociedad y una economía más sostenible, el camino marcado por el neoliberalismo poco tiene que ver con esto.

Ya desde finales del siglo pasado se vislumbraba la inminencia de un seísmo de pujantes y poderosas tecnologías convergentes que afectaría a muchos aspectos de la vida económica, social, cultural y política, con grandes impactos para el medio ambiente y la salud. Los algoritmos en su unión con los ordenadores están cambiando el mundo, el 'Big data' analiza millones de datos de los ciudadanos y su utilización está generando grandes y profundos cambios en la sociedad. La convergencia de la evolución histórica y del cambio tecnológico nos ha lanzado sin paracaídas a un modelo puramente cultural de interacción y organización sociales, en el que la información es el ingrediente esencial de nuestra organización social y las oleadas de comunicaciones e imágenes de unas redes a otras configuran la hebra fundamental de nuestra estructura social.

El enorme poder de control y manipulación social generado por la tecnología de 'Big data' emana de que es un instrumento de toma de decisiones en los ámbitos más variados de la vida social, especialmente en los relativos a las inversiones financieras, la justicia penal, la educación, la selección de personal, la organización de los horarios de trabajo, la concesión de créditos, los seguros, la publicidad y el marketing político-electoral. En todos ellos elabora fórmulas matemáticas (algoritmos) a partir del análisis informatizado de cantidades ingentes de datos de ciudadanos o grupos de ciudadanos que, a su vez, permiten el análisis de millones de datos personales con el objeto de hacer previsiones sobre el comportamiento o las variaciones futuras de individuos concretos o grupos de individuos y, en función de esas previsiones, o predicciones, tomar decisiones acerca de esas personas.

La novedad no emana de los simples cálculos estadísticos y de probabilidades sino de la capacidad que las nuevas herramientas informáticas, a las que se está añadiendo la inteligencia artificial, proporcionan a las sociedades humanas para hacerlos de manera automática, en muy poco tiempo y manejando unas cantidades inimaginables en la era analógica. Y el riesgo procede de los efectos que esta nueva situación genera: naturalización del orden social existente (neoliberal), retroalimentación perversa (prejuicios, intereses y fines sociales), homogeneización y exclusión social. El 'Big data', los algoritmos y la inteligencia artificial se utilizan para tomar decisiones cada vez más relevantes en los distintos campos del saber humano, sin que necesariamente comprendamos su funcionamiento ni la lógica detrás de los resultados que emite.

Los ciudadanos, formados, y por qué no adoctrinados, a través de las telecomunicaciones, la tecnología, la robotización y bajo las directrices y la cosmovisión del discurso único, a veces no somos conscientes de cómo éste, y su mensaje, adoctrina y normaliza todo tipo de discursos con el aval teórico de las instituciones, personajes y autoridades más relevantes de nuestra sociedad. Así que, al menos, debemos ser conscientes de la nueva revolución industrial y tecnológica, la del 5G, que nos arrastra, que emana de la sistematización industrial, las telecomunicaciones y la inteligencia artificial y cuyos riesgos y repercusiones pueden excluir al ciudadano de la civilización. Es interesante remarcar que la principal transformación a nivel global del 5G se orienta hacia las inversiones financieras millonarias, los créditos multimillonarios, los incrementos de la deuda y las burbujas del capital financiero, para, después, continuar con móviles, cocinas, lavadoras, etc.

Cuando se enmarca en el 'Big data' se convierte en una herramienta más del rol estratégico de control social. Los compiladores de la información saben todo lo que nadie sabe y todos ellos saben que, poseyendo semejante volumen de datos, tienen más poder. La tecnología 5G se está engendrando sin evaluar sus posibles efectos ambientales y sanitarios, a pesar de las numerosas llamadas a la cautela y a la precaución de los científicos. Recordemos también que aunque el desarrollo de esta tecnología 5G se produjo en Asia, la controversia y el combate se han radicalizado en América y Europa.

El apogeo del mercado de las telecomunicaciones creará 'trust' cada vez más potentes y poderosos y de ahí la importancia del papel que decidan tomar en la conflagración hegemónica del siglo XXI. Estos conglomerados empresariales podrán utilizar y mercantilizar a su antojo la información de los ciudadanos y dirigirlos en un sentido u otro. Numerosas y poderosas fuerzas están fomentando, en estos momentos, la desestabilización de la sociedad y del sistema de poder contemporáneo. Recordemos, sin ir más lejos, el extremismo/metamorfosis del andamiaje tecnológico y científico posmoderno del que forman parte tanto el 'Big data' como el 5G y la IA, y de sus estructuras humanas y sociales, y la pérdida de poder relativo de la hegemonía liberal en la mundialización.

En un mundo furtivo y turbio, en el que millones de actividades se procesan simultáneamente sin que los ciudadanos tengamos una visión completa de lo que ocurre, se incrementan las posibilidades de destrucción de nuestras democracias ya de por sí muy debilitadas.