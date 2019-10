El delirio de Erdogan

El presidente de Turquía, Recep Tayip Erdogan, ha lanzado el ataque anunciado contra posiciones de las milicias kurdas en el norte de Siria y ha bautizado la iniciativa militar como Manantial de Paz. Curiosamente, todo lo que pretende conseguir el sultán turco es cualquier cosa menos un manantial de paz que se puede convertir en un enorme reguero de sangre en pocas horas. La superioridad militar turca parece aplastante, sobre todo por la utilización de la fuerza aérea combinada con artillería, sobre posiciones kurdas en las localidades de Ras al Ain, Tal Abyad y Qamishlo, justo en la frontera sirio-turca. La televisión turca ha realizado la cobertura pertinente para demostrar la capacidad de su Ejército y lanzar un mensaje claro de que el presidente está dispuesto a utilizar gran parte de sus poderosos recursos militares para aplastar la oposición kurda. Hay que reseñar que esta primera fase de la ofensiva pretende socavar las defensas kurdas para dar paso a las unidades de carros de combate y de infantería que tendrán el complicado objetivo de lograr el control de una zona hasta ahora bajo el dominio kurdo. No va a ser sencillo porque las milicias kurdas están muy acostumbradas a bregar durante años contra los terroristas del Daesh.

La primera consecuencia de esta ofensiva turca va a significar una oleada de refugiados civiles que tendrán difícil lograr un lugar seguro donde esquivar la muerte, el hambre, las enfermedades y las penurias habituales por desgracia en Siria desde hace más de ocho años que estalló la guerra de todos contra todos. En este momento, hay muchas incógnitas a despejar sobre las siguientes consecuencias de la ambición de Erdogan de someter a los kurdos en Siria, acusándolos de connivencia con grupos terroristas por los supuestos vínculos con el PKK, que antiguamente ha mantenido un enfrentamiento armado, con atentados terroristas en diversas ciudades turcas. Precisamente, si ha habido alguien en los últimos años que ha luchado contra los terroristas son las milicias kurdas con escaso apoyo de tropas norteamericanas que ahora han sido retiradas por orden del presidente Donald Trump bajo la triste excusa de salir de absurdas guerras que no les afectan. Nada más lejos de la realidad. Una de las peores consecuencias es que los kurdos no puedan mantener en prisión a los cerca de doce mil terroristas del Daesh que capturaron cuando derrotaron al Califato en Raqa y la región norte de Siria. La huida de estos terroristas representa una amenaza para la estabilidad de la región y del norte de África si consiguen llegar al Sahel donde varios grupos de terroristas del Daesh han logrado reagruparse y lanzar diversos ataques en Mali, por ejemplo. Lo que representa una amenaza para España y el resto de Europa. Erdogan no puede soportar que el partido kurdo lograra representación en el Parlamento turco cuestionando su hegemonía y ahora quiere remediarlo por la fuerza.