Que las aguas de la sanidad pública de Málaga estén revueltas es algo habitual. Solo hay que consultar la hemeroteca de SUR para ver que las protestas se suceden en el tiempo casi siempre por los mismos motivos. Aunque haya aún mucho que inventar para curar enfermedades que ahora no tienen cura, y contra las que se podrá luchar con armas más eficaces cuando los científicos consigan conocer las causas del envejecimiento del ser humano, en materia de protestas está casi todo inventado. Echando la vista atrás se aprecia que hace 25 años las quejas sobre los recortes de personal sufridos por los centros de salud eran parecidas a las que en estos momentos expresan los médicos de familia y pediatras de Málaga en huelga. La diferencia es que en la primavera de 1993 los que se plantaron y se enfrentaron al SAS fueron diversos responsables de centros de atención primaria tanto de la capital como de la provincia. Ese conflicto desencadenó la dimisión de 14 directores de centros de salud, que de ese modo manifestaron su descontento y malestar con el tijeretazo dado por la Junta de Andalucía al presupuesto destinado a sustituciones de profesionales. Vamos, más o menos -salvando las distancias que marcan las fotos en blanco y negro que recogieron las protestas-, como sucede ahora con los paros parciales de los facultativos de atención primaria, pero sin dimisiones. Parece que hay cosas que no cambian, aunque cambien los que dirigen la sanidad pública andaluza.

Y del SAS al ZAS. Esas siglas que empiezan con la última letra del abecedario español hacen referencia a Zonas Acústicamente Saturadas, es decir, a casi un centenar de calles del Centro de Málaga y de Teatinos donde encontrar un local que no sea un bar o un restaurante es una misión difícil. La aprobación inicial por parte del Ayuntamiento de una moratoria para abrir nuevos establecimientos de restauración en esos lugares ha puesto en pie de guerra a la Asociación de Hosteleros de Málaga (MAHOS), que está dispuesta a emular a los médicos y convocar una huelga. La decisión se tomará en una asamblea prevista para el 6 de noviembre. Aun entendiendo que los hosteleros defiendan sus intereses económicos, una ciudad no puede ser solo un asentamiento continuo de bares y restaurantes. La regulación de los locales es necesaria. Hay que tener en cuenta también a los vecinos de las zonas ZAS, a los que les asisten sus derechos, entre ellos el de descansar tranquilos. Nadie discute que la hostelería genera riqueza y da empleo a miles de trabajadores. Eso es irrebatible, pero debe primar la mesura. Los excesos no son buenos para nadie.