DEJARLO CORRER

Aveces hay cosas que no se parecen mucho a como se plantearon en su origen y que con el paso del tiempo han ido sufriendo modificaciones que se han dado por correctas sin mayor discusión. Los cambios se han registrado lentamente, de forma casi imperceptible en algunos casos, sin que nadie pusiera objeciones, quizás por no entrar en conflicto cuando era más cómodo mirar para otro lado.

Es posible que algo de esto haya pasado en Puerto Banús desde que en la década de los setenta del pasado siglo se levantaran las primeras construcciones. En un principio no fue tan fácil que se ocuparan todos los locales comerciales y hasta el mismo José Banús llegó a dar grandes facilidades a algunos propietarios para que instalaran allí un restaurante de calidad o un tablao flamenco. Era una estrategia para producir el efecto llamada y llenar el recinto de actividades atractivas para los visitantes. Y de paso vender también los apartamentos y los atraques. No se tardó mucho en superar todas las expectativas. El puerto se convirtió en un gran centro turístico en el que los precios de las construcciones fueron en aumento y muchas propiedades pasaron de mano en mano con importantes beneficios en las transacciones.

Ahora ha saltado la chispa en el recinto entre los propietarios, arrendatarios y la empresa concesionaria a cuenta de la ocupación de determinadas zonas y de las tasas que se quieren aplicar, algo que podría haber ocurrido en cualquier momento en las últimas décadas, pero que ahora es un asunto enconado porque supone un incremento de los pagos que se reclaman a quienes tienen negocios instalados, en algunos casos desde hace muchos años.

Por un lado el asunto llega a los juzgados, que tendrán que aclarar algunos aspectos legales que, en teoría, deberían saberse desde hace tiempo, dada la experiencia acumulada en la gestión del recinto desde que los príncipes de Monaco y otros ilustres del momento fuesen protagonistas de su inauguración. Por otra parte, el Ayuntamiento ha puesto a trabajar en el asunto a las delegaciones de Patrimonio, Urbanismo y Vía Pública, intentando determinar hasta dónde llegan sus competencias en lo que respecta a la vía pública del puerto. También esto debería figurar en el manual de primeras actuaciones municipales desde hace tiempo.

Cada una de las partes implicadas en el conflicto por la ocupación de lo considerado vía pública mantiene un criterio diferente, y quizás hasta tengan una parte de razón, pero conviene que, ya puestos, se dejara todo fijado de una vez por todas. Pero hay algo que parece meridianamente diáfano: con el paso de los años se han ido ocupando progresivamente zonas de vía pública, lo que eran las aceras de toda la vida para el paso de los peatones, que fueron desapareciendo casi en su totalidad, sobre todo en primera línea. Un buen número de establecimientos no las utilizó como terrazas, sino que comenzaron poniendo un toldo, después una instalación de madera o aluminio y finalmente levantaron una sólida construcción que terminó como prolongación del negocio. Es más, algunos consiguieron mucho más espacio que el disponible en el local adquirido. Es un hecho constatable y una tendencia que no sólo se sigue en Puerto Banús, sino en otros puntos del municipio.

Ahora surge la batalla legal en la que también podría decir mucho la propia Junta de Andalucía que es la que hace la concesión, que ni es eterna ni está libre de determinadas normas. Al margen de las cuestiones legales que ahora se pueden dirimir, lo cierto es que la zona denominada vía pública tiene un nombre lo suficientemente claro como para facilitar algo más que una pista. Es decir, se paguen las tasas que se paguen o no se paguen, ese sitio no es de ocupación privada de por vida. Ni parece que el lugar apropiado para colocar mazacotes de cemento. Los derechos de cobro de su ocupación pueden pertenecer a una u otra administración, pero sigue siendo zona pública, que para algunos parece significar que no es de nadie. Se puede aclarar o dejarlo correr otra vez.