Dejad a Cataluña en paz

«Dichosos los que construyen la paz porque serán llamados hijos de Dios», con estas palabras, Jesús de Nazaret, en el gran discurso de las bienaventuranzas, síntesis de las enseñanzas cristiana, advierte de la importancia de la construcción de la paz. Algo que, en absoluto, pasa por la violencia, al contrario, si se apura, pasa por poner la otra mejilla; otra propuesta de Jesús de Nazaret incomprendida por muchos. El discurso de las bienaventuranzas, que es un catecismo elemental de vida cristiana para quien se dice seguidor del Nazareno, lo recupero con toda intencionalidad en el contexto de violencia que vive la comunidad autónoma de Cataluña. El episcopado catalán, cabeza de la comunidad católica en Cataluña, ha pedido respetar la sentencia del 'procés'; esto implícitamente supondría un rechazo a la violencia generada y consecuente disconformidad con la escalada vandálica a raíz de la sentencia. También demanda que se aplique la vía de la misericordia para desactivar la tensión acumulada estos últimos años y volver al único camino posible: una seria vía de diálogo para encontrar solución política adecuada. La Conferencia Episcopal Tarraconense, alude al Estado de derecho y asegura que Cataluña no es una sociedad violenta; de acuerdo. Y quien firma este artículo se lo cree. Lo que pasa es que a tenor de lo que estamos viendo estos días alguna duda surge. ¿Estamos solo ante grupos violentos muy concretos? Tampoco la sociedad vasca era violenta y sin embargo el conflicto vasco dejó millares de muertos y heridos. Urge recuperar la convivencia como bien precioso y devolver la sensatez a las personas para que se disipe en el pueblo español la sensación de que no hay caminos por dónde tirar. Sinceramente no entiendo las sonrisas del presidente Torra en sus apariciones públicas, pareciera que disfruta con la crisis institucional instalada en las calles o viviese en la luna de Valencia, comunidad vecina.

En un estado democrático lo que constituye un referente básico del ordenamiento social son las leyes fundamentales que regulan el sistema político a nivel nacional y que han sido votadas y aprobadas por los ciudadanos, también los catalanes; desde este marco objetivo urge recuperar una mirada serena que permita encauzar los diferentes y enfrentados puntos de vista en Cataluña. Mientras esto llega, un ruego a los violentos y a quien con su silencio o ambigüedad alienta la violencia: dejad a Cataluña en paz. Y una sugerencia, recemos por la paz.