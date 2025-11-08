Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Tribuna

En defensa de la política: volver a creer desde lo cercano

Manuel López Mestanza

Diputado Provincial de Cultura y concejal del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

No recuerdo quién dijo que no hay profesión más difícil que la política, porque el escrutinio público es implacable. Los últimos acontecimientos que abren informativos ... y titulares periodísticos no ayudan a creer en ella ni en los políticos; todo lo contrario. En un tiempo marcado por el desencanto y la desafección, donde las redes sociales amplifican el ruido y la crispación se ha instalado en el debate público, resulta más urgente que nunca recuperar una visión serena y digna de la política. No como artificio ni como propaganda, sino como lo que es en esencia: una herramienta de transformación al servicio de la comunidad.

