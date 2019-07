EL DEDO DE LA PANTOJA Los ofendiditos lo caricaturizan todo y se dedican a dar la turra CRISTÓBAL VILLALOBOS Miércoles, 24 julio 2019, 08:57

La era de la corrección política ha parido una nueva espécie humana: los «ofendiditos». Con la excusa de defender nobles causas, estos seres acaban habitando en un cabreo perpetuo, un estado continuo de queja provocado por casi cualquier cosa. Siempre hay algo por lo que ofenderse y por lo que desahogar el enfado en el bar de la esquina o en alguna red social. Los «ofendiditos» lo caricaturizan todo y se dedican a darnos la turra mirándonos con altivo desprecio cuando no hacemos caso a sus instrucciones sobre cómo vivir la vida.

En el mundo de la política los «ofendiditos» hacen temblar a los estrategas electorales. Es por ello que muchos de nuestros políticos juegan a hacerse los ofendidos, con el fin de agitar a un determinado sector de la sociedad contra unos contrincantes con los que, por otra parte, se pondrán de acuerdo para repartir los sillones y se tomarán una copa tras la sesión plenaria de turno.

Hace unos días se aprobó la Ley de Presupuestos de Andalucia, el primer presupuesto confeccionado por una Junta no socialista. Tras los estudiados titubeos de Vox, el agua no llegó finalmente al río, como por otra parte se esperaba, la ley ha salido adelante dándole estabilidad y futuro próximo al gobierno de coalición de populares y Ciudadanos.

Juan Bravo, consejero responsable de la cosa, se dirigió tras su intervención en el Parlamento a Susana Díaz, que le negó el saludo. La expresidenta se hizo la ofendida y sacó a relucir ante las cámaras su dedo acusador, que es como el de la Pantoja y su «no me vais a grabar más». Susana le exigió que rectificase, mientras su escudero, Mario Jiménez, pedía la palabra y era ignorado por la Presidenta de la Cámara.

La causa de tamaño enfado o, más bien, la excusa de la mala educación de la expresidenta, fueron unas declaraciones de Bravo sobre la histórica socialista malagueña Victoria Kent, recordando como ésta pidió en el Congreso que no se otorgase el voto a la mujer durante la Segunda República. Con esta referencia histórica el Consejero, al contrario de lo dicho días antes por Carmen Calvo, quería hacer ver que la defensa de los derechos de la mujer no es solo patrimonio de los socialistas. Sin embargo, Bravo le puso torpemente en bandeja a la trianera la posibilidad de montar un pollo, de hacerse la ofendidita con el tema feminista, tan sensible gracias a las burradas que sueltan los de Vox entre apoyo y apoyo al Gobierno, desviando de esta manera el foco mediático de la primera gran victoria parlamentaria de los de Juanma Moreno.

Pero Susana se pasó de frenada y quedó como la Pantoja en Supervivientes, esgrimiendo un dedo acusador que es el paradigma de todos sus fracasos y de todas sus frustraciones. Tras el dedo de un orador, dijo Gómez de la Serna, van las multitudes, tras el dedo de una diva destronada sólo se observa la negación de los nuevos tiempos y de su propia derrota.