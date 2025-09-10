Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Daño anunciado a la Fiscalía

La decisión de García Ortiz de aferrarse al cargo con el apoyo de Sánchez, pese a sentarse en el banquillo, amenaza el prestigio de la institución

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 02:00

No por esperada debe perder relevancia la decisión del Tribunal Supremo de sentar en el banquillo de los acusados a todo un fiscal general del ... Estado, al que impone además una fianza de 150.000 euros. Más bien, al contrario. La apertura de juicio oral al máximo representante de la Fiscalía en España es una medida judicial sin precedentes en democracia que confirma la gravedad del escándalo. Oficialmente, Álvaro García Ortiz afronta ya la acusación de un delito de revelación de secretos, por la presunta filtración de las irregularidades fiscales confesadas por la pareja de Isabel Díaz Ayuso para evitar una pena de cárcel. Todo un aparente contrasentido viniendo del más alto responsable del Ministerio Público, garante de los derechos de la ciudadanía y custodio de sus informaciones más sensibles, vengan de donde vengan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los morosos de las VPO en Málaga: cuatro de cada diez inquilinos no pagan el alquiler y la deuda suma 31 millones
  2. 2 Tres heridos, entre ellos dos menores de 3 y 10 años, en un accidente que ha obligado a cortar la A-7 en Fuengirola
  3. 3 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»
  4. 4

    Dentro de la cárcel de Archidona, la de la «famosa piscina»
  5. 5 El Piropo, nueva cocina non-stop en Málaga
  6. 6

    Preocupación en el Unicaja con Djedovic
  7. 7 Una cadena humana salva a un niño de ser arrastrado por la corriente en una playa de Mijas
  8. 8 Andalucía afronta la crisis de vivienda con una ley que persigue aumentar la oferta para reducir precios
  9. 9 Cuenta atrás para el inicio de las obras del paseo marítimo de Pedregalejo en Málaga
  10. 10

    Karel van Gils: «Un buen jugador va donde va la pelota y en IMEC creemos que estará en Málaga»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Daño anunciado a la Fiscalía