La dana y el paripé Pedro Sánchez ve en Juanma Moreno todo lo que puede salirle mal CRISTÓBAL VILLALOBOS Miércoles, 18 septiembre 2019, 07:54

La Dana trajo al sureste peninsular una devastación bíblica, y a la arena política la falsa apariencia de lealtad institucional entre el Gobierno central y la Junta. La llegada de la gota fría a las provincias de Almería, Granada y Málaga ha obrado el milagro de sentar juntos a Sánchez y a Moreno en una mesa infinita. En Níjar, hombro con hombro, hacían como que escuchaban a los técnicos que los rodeaban. Mientras, se vigilaban de reojo.

Dicen las crónicas que hablaron poco, lo estrictamente necesario, y en la foto que publicó este diario se miden las distancias con la mirada, como Lee van Cleef y Clint Eastwood en alguna película de Sergio Leone grabada, precisamente, en tierras almerienses. Sánchez ve en Moreno todo lo que puede salirle mal. Sabe, como dijo Cela, que el que resiste gana, hasta el punto de que le escribieron un libro bajo ese mantra. Eso es lo que hace, resistir, pero si las cosas acaban finalmente como no las tiene planeadas será porque las derechas han conseguido imponer la 'vía andaluza', de ahí que Moreno aparezca como el fantasma de las Navidades futuras y a Sánchez no le haga ni chispa de gracia compartir foto con él. Moreno, por su parte, va agigantándose desde la estabilidad de su gabinete, hasta el punto de que, en las últimas fechas, parece que quiere convertirse en el ariete del PP frente a los socialistas. Lo que no tenemos muy claro es si acabará por hacerle gracia a Casado que el barón andaluz acaudille las huestes peperas más allá de Despeñaperros, haciendo frente común con Feijoó y otros pesos pesados del partido.

Mientras los dos pistoleros se contenían, no era el momento de un tiroteo dialéctico en medio de la catástrofe climática, unos días antes, en el Parlamento, se reavivaban las escaramuzas tras el largo verano, que en política es casi tan interminable como en Verano Azul. En la última sesión de control al Gobierno, Moreno Bonilla le dijo a Sánchez, a través de una interpuesta Díaz, todo lo que no le dijo unos días después en Almería.

El presidente de la Junta reclamó lealtad institucional al gobierno socialista, recordando los feos de los ministros que durante estas vacaciones, con la excusa de estar en funciones, aparecían por Andalucía sin ni siquiera avisar a sus homólogos autonómicos. Moreno también tachó de «desfachatez» que Sánchez condicionara el pago de la deuda a las comunidades autónomas a la abstención del PP en una posible futura investidura. También le sacó el tema de la política migratoria, que es otro asunto espinoso en tanto en cuanto afecta a la comunidad autónoma por «dejadez en sus funciones» del Gobierno de España. Dijo Moreno muchas cosas en la Cámara, al igual que ayer en rueda de prensa, pero cuando Sánchez y Moreno se encontraron no tuvieron nada que decirse. Y es que dicen que la política es el arte de lo posible, pero en el siglo XXI es más bien el arte del paripé y del postureo.