CUMPLIR CON EXCESO LOS SESENTA Y CINCO

Este año promete estar marcado por el cambio, algo que en Andalucía, al margen de las posibles consideraciones, adquiere carácter histórico al permanecer aún inédita otra forma de gobierno que no sea el socialismo. La llegada de las derechas plantea una forma distinta de gobernar, una incógnita de momento que en muchos sectores siembra la sombra de la duda sobre si significará progreso o retroceso. El tiempo, las acciones y las actitudes dará y quitará razones. Hace poco más de un mes, en el escenario convulso y crispado políticamente, fundamentalmente por la cuestión catalana, imperante en España, se conmemoraba los cuarenta años de la Constitución del 78, la ley suprema que propició que el tres de abril de 1979 se celebrasen las primeras elecciones municipales de la democracia. Otros cuarenta años para conmemorar. Mayo está a la vuelta de la esquina y los partidos se aprestan a poner en funcionamiento los motores de sus maquinarias electorales; seguramente con gasolina para evitar la subida del impuesto al diesel. Hace unos días, en el marco de una charla de amigos, se dijo que el último alcalde franquista de Marbella había sido Francisco Cantos Gallardo, un regidor de tanta honestidad que había sido reconocido incluso por sus enemigos. La segunda consideración responde a la realidad pero no la primera: tras su dimisión, en abril de 1978, dos alcaldes más gobernaron antes de las primeras elecciones democráticas, aunque con carácter accidental; Francisco Palma Sánchez y José Manuel Vallés Fernández. Efectivamente Cantos Gallardo, desde su ideología falangista, siempre fue un alcalde honesto que vivió en el poder las etapas de eclosión turística de Marbella que se habría prestado fácilmente a la especulación y al aprovechamiento personal. Puede decirse que algo así es lo que puede esperarse de un servidor público, pero conviene resaltarlo puesto que los ejemplos en sentido contrario abundan, entonces y ahora. Aparte de ser practicante, ocupaba plaza de funcionario municipal y fue designado alcalde en tres ocasiones: 1946-1950; 1954-1959 y 1966-1978. Su último mandato se inició en 1976 y necesariamente se planteaba su brevedad porque en España se estaba produciendo un cambio de régimen conducente a la democracia. A las siete de la tarde del día diecisiete de abril de 1978, se reunió, en sesión extraordinaria, la corporación municipal de Marbella, presidida en el inicio por Francisco Cantos y poco después (una vez efectuada la renuncia) por Francisco Palma, que se convertía en el nuevo alcalde, al ser el primer teniente alcalde. En primer lugar, el dimisionario alcalde dio lectura a un escrito donde destaca que en 1976 había tomado posesión de la alcaldía al considerarse elegido para el cargo y pensando en que se iba a tratar de un periodo breve, pero que transcurrido tanto tiempo, había decidido presentar su renuncia. Para ello argumentaba que su decisión se apoyaba en que "como tal renovación se ha dilatado más de lo previsto, he tomado la decisión de renunciar al cargo de alcalde por haber cumplido con exceso los sesenta y cinco años, aparte de otra serie de circunstancias personales y familiares que ya conocéis." Puede interpretarse que, además de las razones esgrimidas, también pesaría en su proceder el recorte propio del momento en el ejercicio del poder por los alcaldes y la lealtad a unos principios que se encontraban en el comienzo del fin. Al final de su disertación pidió que, de acuerdo con la legalidad, tomase posesión como nuevo alcalde, Francisco Palma. Una vez aceptada la renuncia, el nuevo alcalde tomó el bastón de mando y ambos se abrazaron entre aplausos. Volvió a hacer uso de la palabra Cantos Gallardo para expresar el orgullo que experimentaba por haber sido alcalde de su pueblo durante 22 años a lo largo de varios mandatos. Destacaba la suerte de haber "desempeñado la alcaldía en la época de mayor esplendor de Marbella, con su enorme desarrollo turístico y la adquisición de una nombradía internacional (...) haber desempeñado la alcaldía con carácter democrático, habiendo otorgado a los distintos miembros de la corporación amplias delegaciones.. (...) me defino como marbellí, andaluz y español, siempre dentro de la unidad de la patria, según el pensamiento joseantoniano". Terminó agradeciendo la ayuda con la que había contado en las distintas corporaciones. En el uso de la palabra, el nuevo alcalde, Francisco Palma, ensalzó la figura del regidor saliente y mostró su intención de trabajar por Marbella. Unos días después nombró teniente alcalde a José Manuel Vallés, quien sustituiría a Palma cuando se apartó para presentarse a las elecciones de abril. Vallés fue el último alcalde franquista de Marbella.