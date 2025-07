Cuidado con el perro

VIOLETA NIEBLA Lunes, 14 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Recuerdo las campañas de verano de finales de los ochenta. En mi memoria hay una tele grande de las de antes. En la pantalla: un ... perro esperando a su dueño al borde de la carretera. El anuncio terminaba con una frase que se te quedaba pegada como un chicle caliente en el zapato: Él nunca lo haría. No lo abandones. Tenía ocho o nueve años y no entendía del todo qué significaba abandonar, pero ver al perro solo, jadeando al sol, ya me dolía.

Hoy sigo sin entenderlo. No entiendo la cultura del chenil. Ni la cuerda al árbol. Ni los perros que no pasean, ni juegan, ni pisan la casa. En mis paseos por la mañana por los caminos a la salida de mi pueblo o del pueblo de mi madre —dos pueblos andaluces, uno en Málaga y otro en Jaén—, veo perros desde detrás de una verja que se pasan las horas girando sobre sí mismos en un metro cuadrado de cemento o ladrando al vacío. Este verano he visto algo que me dejó clavada en el suelo: algunos dueños «sacan» a sus perros con el coche o la moto en marcha, y los animales corren atados a los lados. Ni sombra de afecto, ni rastro de vínculo, solo la cuerda tirante, el motor encendido y los cuerpos obligados a seguir el ritmo. Un coche avanzando a veinte por hora con doce perros enganchados, seis a cada lado. Una moto de campo con dos y tres galgos corriendo atados, sin escapatoria. Quise hacer una foto y no pude. La escena era tan violenta, tan terrible, que me dejó paralizada. Adopté a Rómulo hace 3 años. Venía de un criador que tenía a los perros hacinados en cheniles. No sabía lo que era una caricia, ni una cama, ni el suelo fresco del salón. Solo conocía el barro, el ruido, el miedo. Me costó mucho tiempo enseñarle que podía dormir tranquilo y que nadie iba a volver a meterlo en una jaula. Rómulo, ahora, duerme sin miedo. Tiene una cama, pero prefiere el suelo del salón. Cuando sueña, a veces ladra bajito, como si todavía estuviera ahí, en el chenil. Le digo muchas cosas por telepatía y espero que le lleguen. Cuando se despierta me mira con la respiración profunda y el cuerpo suelto. A veces pienso que quienes maltratan animales no deberían acercarse nunca a uno. Pero luego pienso que el problema es más grande: es la impunidad. El silencio. La costumbre. La idea arraigada de que el perro está para guardar, para criar, para cazar, para obedecer. Para estar fuera. Para no molestar. Mientras no haya leyes que se cumplan, campañas que no se olviden en verano y una conciencia que atraviese también al campo, al pueblo, al «siempre se ha hecho así», seguiremos mirando desde lejos, incapaces de hacer una foto. O de frenarlos. Y los perros seguirán corriendo atados a un vehículo, mientras sus dueños, desde dentro, creen que están paseando.

