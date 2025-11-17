Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

José Ibarrola
La Tribuna

Cuestión de confianza

Ana Sanz

Jurista y autora de teatro

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

La confianza es quizás uno de los pilares de la convivencia que más favorece cualquier tipo de relación. ¿Qué sería de la familia en la ... que unos miembros no pudieran fiarse de los otros a la hora de vivir bajo el mismo techo? Y en las relaciones de amistad, ¿cómo se nos queda el cuerpo cuando constatamos que uno de nuestros íntimos va por ahí divulgando la confidencia que le hicimos de buena fe? Por no hablar de la vida laboral en la que las relaciones interpersonales acaban fraguando no pocas amistades a fuerza de navegar en el mismo barco cuarenta horas a la semana. Nos gusta poder confiar en los compañeros de vida que el devenir de la existencia nos va poniendo por delante y, ¿cómo no?, también queremos que los demás nos perciban como personas 'de fiar'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

