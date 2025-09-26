Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cuerpos, identidades y caraduras

ROSA BELMONTE

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

El Correo ha contado lo que pasó en un campamento vasco este verano. Adolescentes de entre 13 y 15 años compartieron habitación y duchas mixtas. ... Además, los monitores se duchaban con ellos. Leo en el periódico una explicación alucinógena: «Como igual hay gente trans, para que no se sientan categorizados por chicas o chicos». Tócate. Y dicen 'categorizades'. Asimismo, han explicado a los padres, que recibieron cartas de hijas horrorizadas, que no creen «en la división por género», sino en «una educación feminista e igualitaria que no deja fuera cuerpos e identidades». ¿Educación feminista? También tenían los espejos tapados para que no se pudieran mirar. Como el campamento no tenía vínculos con ninguna administración pública, no se podía intervenir. Quizá los hijos no pertenezcan a los padres, como dijo Celaá, pero debería interesarles si en el antro al que los despachan no creen en la división por género o en la redondez de la Tierra.

