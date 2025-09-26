Cuerpos, identidades y caraduras

ROSA BELMONTE Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Correo ha contado lo que pasó en un campamento vasco este verano. Adolescentes de entre 13 y 15 años compartieron habitación y duchas mixtas. ... Además, los monitores se duchaban con ellos. Leo en el periódico una explicación alucinógena: «Como igual hay gente trans, para que no se sientan categorizados por chicas o chicos». Tócate. Y dicen 'categorizades'. Asimismo, han explicado a los padres, que recibieron cartas de hijas horrorizadas, que no creen «en la división por género», sino en «una educación feminista e igualitaria que no deja fuera cuerpos e identidades». ¿Educación feminista? También tenían los espejos tapados para que no se pudieran mirar. Como el campamento no tenía vínculos con ninguna administración pública, no se podía intervenir. Quizá los hijos no pertenezcan a los padres, como dijo Celaá, pero debería interesarles si en el antro al que los despachan no creen en la división por género o en la redondez de la Tierra.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión