Editorial

Hacer cuentas en Bruselas

Illa arriesga su centralidad al reunirse con Puigdemont para apoyar la amnistía, clave para desbrozar la negociación de los Presupuestos

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 02:00

Las penurias parlamentarias de Pedro Sánchez le han llevado a plantear el inicio de la negociación presupuestaria a 1.600 kilómetros de distancia del Congreso. ... Aunque dé por amortizados los riesgos del acercamiento a Carles Puigdemont desde que abrazó la ley de amnistía para poder salvar la legislatura, el presidente del Gobierno ha decidido arriesgar el capital de moderación del que hace gala Salvador Illa, convertido en su emisario en la cita celebrada ayer con el líder de Junts en Bruselas. En un encuentro organizado en la delegación de la Generalitat ante la Unión Europea, Illa asume un protagonismo insólito como interlocutor fuera del Palau en una función que hasta ahora habían desempeñado Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del PSOE en prisión preventiva por presunta corrupción, y últimamente José Luis Rodríguez Zapatero.

