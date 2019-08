Cuca (Julia) Gross pertenece al mundo invisible de los Brenan. Un mundo por el que tantos pasaron, y escribieron, como yo ahora, y que fue trasladándose con el hispanista allí donde cambiaba de casa, y de paisaje, que si fue español lo fue siempre andaluz: Yegen, Churriana, Alhaurín, y en su recuerdo, después, Mecina Fondales, cerca del cielo, donde hoy trabaja con la cerámica Lars Pranger. Hay algo de aquel tiempo ido en mi visita a la casa de Cuca Gross a la salida de Álora, la bien cercada. La panorámica es demoledora, «habría que ponerle un marco» le digo a Cuca que me enseña el exterior después de una intensa conversación, de más de dos horas sin parar, mediando fotos y recortes de periódicos en los que resucitamos una era vagabunda, mística, y a la vez, rebelde y regia. Cuca Gross pertenece a una de las tres ramas de los Gross alemanes que hizo fortuna (y mucha) en Málaga a los largo del XIX y principios de los XX, y que luego se fue fungiendo, cosas de la vida.

Precisamente en Churriana, una de las patrias errantes de Gerald, en cuya casa se desarrollaron de 1953 a 1968 los que he bautizado 'golden years' del hispanista británico y de su esposa, la narradora y poeta Gamel Woolsey, y en la que fueron visitados por una larga lista de famosos intelectuales de la época, se mantiene milgrosamente un palacete semi-derruido -Santa Tecla- que fue propiedad de los Gross enriquecidos. Hasta tal punto eran importantes que en 1906, recién casados, Alfonso XIII y Victoria Eugenia visitaron la finca de recreo 'Santa Tecla' que brilló como nunca, con sus paredes rosas y sus especies botánicas. Cuca me habla de otras personas y otras fincas: el fantástico Carambuco de los Baroja, que Carmen y Pío mantienen como una joya, de los Davis en la Cónsula, de El Retiro, tan enigmático, y después de Cañada de las Palomas en Alhaurín el Grande, donde intimó con Lynda Nicholson, que se nos fue antes de tiempo, con el propio Brenan, ya muy anciano, y con su compañero del alma, el pintor, escritor y viajero, Keith Nicholson, hermano de Lynda, con el que experimentó fantásticas aventuras, aún sin moverse un centímetro, porque «yo no soy muy viajera, Alfredo», me dice, y yo al quite, «pues no lo parece, Julia, no lo parece»; la verdad es que yo, gracias a Julia, me sentí trasladado a lugares y sitios mentales a los que mi querido ahijado Carlos Pranger ya me había trasladado antes, con esos parcos aforismos o haikús de los que hace gala.

Todo esto suma. Que Brenan eligiera Málaga para pasar su lento declinar suma en la ecuación de los enigmas malacitanos. Ah! Y una foto que me enseñó Cuca en el que aparece mi querido Rafael Pérez Estrada e Ignacio Díaz Pardo con Gerald mirando a un punto lejano, quizá pensando en el futuro. Amenazo con volver.