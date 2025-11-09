Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Puritanismo

El feminismo ha sido tildado muchas veces de puritano y de mojigato, pero ahora que el neoconservadurismo ataca de verdad los derechos de las mujeres esas alarmas están apagadas

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:07

Ha sido una manera muy habitual de descalificar y reírse del feminismo y de las feministas: tildarlas de puritanas. Así se ha tachado a quienes ... no disfrutan con que al cuerpo femenino se le cosifique y se muestre para los presuntos ojos más frecuentes entre los hombres; a quienes apenas tenían como ambición que a las mujeres no se las violente en las calles con comentarios y apelativos no pedidos o que simplemente no se las viole ni se las agreda sexualmente; o a las mujeres que reivindicaron poner el consentimiento en la base de toda relación hasta que se recogió en la legislación, lo que se ha caricaturizado entre risotadas –y se sigue haciendo– con eso de que «va a haber que firmar un contrato antes de irse a la cama». Aunque, curiosamente, quienes presuntamente luchan contra el puritanismo no se adhieron a esas otras feministas a las que no les convence mucho lo del consentimiento, porque lo hay viciado cuando hay desequilibrio de poder o dependencia de cualquier tipo, y prefieren hablar de deseo como único aval para el sexo.

