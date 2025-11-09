Ha sido una manera muy habitual de descalificar y reírse del feminismo y de las feministas: tildarlas de puritanas. Así se ha tachado a quienes ... no disfrutan con que al cuerpo femenino se le cosifique y se muestre para los presuntos ojos más frecuentes entre los hombres; a quienes apenas tenían como ambición que a las mujeres no se las violente en las calles con comentarios y apelativos no pedidos o que simplemente no se las viole ni se las agreda sexualmente; o a las mujeres que reivindicaron poner el consentimiento en la base de toda relación hasta que se recogió en la legislación, lo que se ha caricaturizado entre risotadas –y se sigue haciendo– con eso de que «va a haber que firmar un contrato antes de irse a la cama». Aunque, curiosamente, quienes presuntamente luchan contra el puritanismo no se adhieron a esas otras feministas a las que no les convence mucho lo del consentimiento, porque lo hay viciado cuando hay desequilibrio de poder o dependencia de cualquier tipo, y prefieren hablar de deseo como único aval para el sexo.

El fuego no ha sido sólo enemigo (de las mujeres), machista, misógino… también ha venido de las filas propias. Un grupo de artistas francesas entre las que se encontraba Catherine Deneuve publicaba hace años un manifiesto contra el «puritanismo» del movimiento #MeToo –a mí también– (el que se desató en Estados Unidos por parte de mujeres del mundo del cine que denunciaban los abusos que habían sufrido de hombres poderosos de la industria que tenían en su mano tanto hundir sus carreras como hacerlas prosperar). Deneuve y sus compañeras llegaron a defender «la libertad de importunar» (los hombres a las mujeres, lógicamente).

Quienes alertaron contra el feminismo puritano ahora no dicen palabra sobre el neoconservadurismo que amenaza el derecho al aborto o que reivindica a las mujeres hogareñas dedicadas a su marido e hijos

En la actualidad, años después de aquello, cuando sí es cierto que el mundo occidental asiste a una ola neoconservadora, quienes se rasgaban las vestiduras por el puritanismo que impostadamente decían ver en las mujeres que sólo defienden su libertad sexual y la igualdad no se muestran tan beligerantes.

El derecho al aborto se ha demostrado que es difícil ejercerlo en la sanidad pública en España y, sin ir más lejos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo de las mujeres que necesitan abortar en la región que gobierna que se vayan a otro lado a hacerlo. Así que quienes ven esta libertad bajo amenaza y quieren protegerla buscan que quede consignada en la Constitución, como ya pasa en Francia. Pero la cosa no tiene mucho predicamento más allá del feminismo y los adalides de la liberación sexual y del 'antipuritanismo' no respaldan la iniciativa y nada dicen. Tampoco ante que varios estados de Estados Unidos prohíban ya el aborto. Aunque si nos venimos al Viejo Continente, en Europa hay países donde es libre, pero no gratuito, como en Croacia o Austria; en la Hungría de Orban se aplica el protocolo que obliga a las mujeres a escuchar el latido fetal antes de abortar; y en la Italia de Giorgia Meloni el derecho se erosiona. También en Letonia hay viraje retrógrado, aunque ahí lo más preocupante es que una votación ha sacado al país de la Convención de Estambul, el acuerdo europeo contra la violencia de género.

Qué impostura que al Trump amigo de Jeffrey Epstein lo alimenten las 'tradwives', las mujeres de su casa que se promocionan en las redes sociales

Los «progresistas», «modernos» y «liberados» contrarios a las «mojigatas» de las feministas tampoco se alarman ante las –éstas sí– mujeres tradicionales que se prodigan por las redes como propagandistas de la moral que sustenta el trumpismo en Estados Unidos. Qué paradoja o qué impostura que al Trump amigo de Jeffrey Epstein lo alimenten las 'tradwives', las mujeres de su casa que presumen de su dedicación a su marido, a los hijos y a las tareas del hogar con una estética modesta, pero muy heteronormativa que parece sacada de los anuncios publicitarios de los años del franquismo español o de las casas unifamiliares de los espacios suburbanos de la América profunda de los años cincuenta, donde la mujer despedía al marido proveedor con un beso para meterse en la cocina a hacer pasteles de manzana.

Y, ya que hablamos de estética… pues hagámoslo también de Rosalía, que ha aparecido vestida de monja para presentar su último disco.

Los neocon han aburrido con su feminismo de pega denunciando –la hipérbole y la construcción de falsas realidades son sus especialidades– que la que ven como invasiva inmigración musulmana va a terminar imponiendo sus costumbres, lo que va a propiciar que todas las mujeres que viven en el país pierdan su libertad y tengan que ir con velo. Nada dicen de que la artista lleve también su melena (ese oscuro objeto del deseo) cubierta y que con su ropa emule el hábito de una religiosa.

No pasa nada. Faltaría más. El arte es y debe ser libre. El disco de Rosalía, además, está recogiendo las más excelsas críticas, hasta de Madonna, que tiene en su haber ese 'Like a virgin'. Pero toda manifestación artística es también política. Y que esta estética se exponga justo ahora cuando la ola neoconservadora amenaza con arrollar los derechos de las mujeres es, quizás, poco oportuna. Quienes llaman mojigatas y puritanas a las feministas no han dicho nada de la Rosalía más monjil.

Quienes escrudiñan las perchas que cuelgan en las tiendas también señalan que la cosa va por ahí, por una estética mucho más recatadita

'Los domingos', la película de Alauda Ruiz de Azúa premiada en el pasado festival de San Sebastián y que ahora puede verse en los cines, aborda también la temática monjil, la vocación religiosa, esa fabricada llamada de Dios. Pero lo hace con una finura y una inteligencia tales que la gente sale de las salas reforzada en sus convicciones, cualesquiera que éstas sean.

Una más que la otra, pero pero las dos alimentan la ola neoconservadora que tiene a las mujeres como presas preferentes. Analistas de moda que escudriñan las perchas que cuelgan en las tiendas también señalan que la cosa va por ahí, por una estética, esta sí y no la de las feministas, mucho más recatadita.