Un bar cincuenta años después

Lola y Rosa no son amigas. Pero el «hola, amiga» de Lola es el saludo más sincero y auténtico que escucha Rosa uno o dos ... días a la semana, cuando pide lo de siempre y convierte la silla y la mesa de una terraza en la habitación propia en la que lee, pero sobre todo observa y escucha. Habitación propia al aire y al sol y compartida con el rumor de las conversaciones de los vecinos que Rosa sabe que a esa hora van a estar ahí y que, una vez más, no le van a dejar leer, sobre todo si se sienta en esa mesa y no en aquella, más apartada y en la que dan más el sol o el viento, según, que ella adora pero de los que la gente normal huye.

Los vecinos ya la conocen. Es «la chica que lee». Si Lola es la más cariñosa con Rosa, la que más conversación le da es Marisa que, aunque parezca que no, es la más discreta, la que ni critica ni tolera los chismorreos. Marisa es joven, demasiado joven para ese andador sin el que ni puede moverse de lo destrozada que tiene la espalda. Pero conserva una melena rubia maravillosa. Y siempre va con los labios pintados de rojo o rosa, según cómo vaya vestida. Rosa le envidia esa minifalda ajustada que lleva a menudo con hojas de periódico estampadas. Marisa siempre está hablando de su nieto Jaime, que es todo un personaje. El último día apareció montado en una moto de juguete y no hizo caso a nadie cuando lo más habitual es que vaya de mesa en mesa saludando a toda la parroquia.

Cervezas baratas y unas tapas que no están nada mal convierten a este bar de barrio regentado por una familia china en un lugar diverso y de encuentro para jubilados, riders y migrantes

Lola, la del bar, es la mujer de Li. Si Lola es la sonrisa que acompaña a ese «hola, amiga», su marido, Li, es la distancia. Sobre todo, quizás, porque Rosa siempre baja sola a leer. Y le debe de intimidar al señor. O porque es ella la seria y la seca que no se atreve a ser simpática si no lo son antes con ella. Pero sí ve que con otros clientes parece que Li sí se ríe y dice alguna gracieta. Li y Lola regentan el bar con la mejor terraza de toda la calle de la Unión. La más diversa. Porque, para empezar, ellos son chinos y tienen dos hijas majísimas preadolescentes que a veces los ayudan. Aunque las más de las ocasiones están simplemente haciendo los deberes en alguna de las mesas del interior. Ese interior no es tan bonito como la terraza, porque es menos plural: dentro casi siempre están los señores mayores de todos los días hablando muy alto. Fuera es diferente, porque a alguno de esos señores mayores se suman señoras. Se adivinan viudos y viudas, separados y separadas, también algún matrimonio con alguno de sus hijos, que conforme han ido pasando los años han ido formando una pandilla que se junta ahí porque las cervezas son baratas y van acompañadas de unas tapas que no están nada mal. Lola y Li se lo curran. Por cierto, que el «Li» sí es real, pero el «Lola» es inventado porque a él sí le llaman por el nombre. Rosa acaba de caer en que a ella, no, y que a eso hay que ponerle remedio el próximo día que vaya.

Un perfil de Tinder para la madre a voz en grito

Además de los jubilados –y muy jubilosos– también va alguna pareja que se sienta por su cuenta, sin pandilla. Por ejemplo, la que Rosa llama de los estilosos: a él algo le ha pasado, porque ahora se pide siempre refresco y no cerveza. O la de los alternativillos, sus favoritos. O familias gitanas y payas que siempre están discutiendo. O la hija que le prepara a su madre un perfil de Tinder, proceso que retransmite a voz en grito. Están también los riders que estiran al máximo la consumición. Y los que van a rezar a la mezquita de al lado y luego se toman el café frente al móvil en videollamadas interminables.

Esta placita de la calle de la Unión es un microcosmos de lo que España es hoy: un país diverso y capaz de encontrarse alegremente en la terraza de un bar que es el negocio de una familia que ha escogido este país para ganarse la vida. Un bar de barrio obrero en el que a veces huele a puro y en el que se escuchan acentos e idiomas diversos, también los de los turistas, porque por ahí también hay cada vez más apartamentos y hoteles. España es un lugar al que se quiere venir. Hace no tanto tiempo era un lugar del que algunos tenían que huir. Afortunadamente, eso comenzó a cambiar hace cincuenta años. Preservemos nuestro país de colores.