Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una plaza de la calle de la Unión, a mediodía este viernes. SUR

Un bar cincuenta años después

Las plazas de los barrios de España son plurales, en ellas se escuchan todos los acentos y decenas de idiomas distintos. Éste es un país al que ahora se quiere venir; hace no tanto era un lugar del que había gente que se veía obligada a huir

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

Lola y Rosa no son amigas. Pero el «hola, amiga» de Lola es el saludo más sincero y auténtico que escucha Rosa uno o dos ... días a la semana, cuando pide lo de siempre y convierte la silla y la mesa de una terraza en la habitación propia en la que lee, pero sobre todo observa y escucha. Habitación propia al aire y al sol y compartida con el rumor de las conversaciones de los vecinos que Rosa sabe que a esa hora van a estar ahí y que, una vez más, no le van a dejar leer, sobre todo si se sienta en esa mesa y no en aquella, más apartada y en la que dan más el sol o el viento, según, que ella adora pero de los que la gente normal huye.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un taxista por arrastrar a un cliente que se agarró a la puerta para que no se llevara su maleta en Fuengirola
  2. 2 La nueva tasa de basura oscilará entre los 96 y los 248 euros anuales para las viviendas
  3. 3 Detenido por matar a su expareja, de 60 años, en una casa de Rincón de la Victoria
  4. 4 La advertencia de la Agencia de Protección de Datos sobre las balizas V16 obligatorias para los vehículos a partir de enero
  5. 5

    El aeropuerto de Málaga reducirá el ruido en numerosas casas de Churriana: «Los cristales retumban»
  6. 6 Una furgoneta envuelta en llamas complica el tráfico en la A-45 en Casabermeja
  7. 7 Detenido un joven de 23 años en Ronda tras una alerta americana por tenencia de pornografía infantil
  8. 8

    Málaga tendrá la primera tienda de España de peluches personalizados inspirada en una mítica marca americana
  9. 9

    Casa Navarra (Mijas): Cocina con fundamento
  10. 10 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un bar cincuenta años después

Un bar cincuenta años después