Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paco Salazar, en una imagen tomada en 2020.

Contra el acoso... ¿al convento?

Vigilantes de la igualdad de género alertan de que las mujeres se retiran de la vida pública ante el aumento de las agresiones físicas y verbales

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:08

Comenta

Seguimos donde lo dejamos hace cuatro semanas... «¿Cansada de ser mujer en 2025?, ¿por qué no te haces monja, entonces?» Titular de un artículo ... de opinión en el muy progresista diario británico 'The Guardian'. Prueba que alimenta la hipótesis de que un fantasma recorre el mundo, el fantasma del monjismo o, mejor, del peligro de una nueva reclusión de las mujeres. Cuando ellas no han llegado ni de lejos a representar en el mundo de lo público el 50% que suponen en la biología, en la humanidad, ven la necesidad de replegarse, de ceder terreno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Terremoto de Fuengirola: el segundo más grande en Málaga de los últimos 100 años
  2. 2 Prisión para un ladrón por el brutal apuñalamiento a un hombre que lo sorprendió asaltando su chalé en Málaga
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 Una colisión frontal entre dos coches deja una persona fallecida y otra herida en Alcaucín
  5. 5 Nuevo millonario en Málaga: el cuponazo de la ONCE deja 6 millones en un solo cupón
  6. 6 Muere Gonzalo Padrón, mano derecha de Celia Villalobos en su etapa como alcaldesa de Málaga
  7. 7 La dirección federal del PSOE recabó la versión de Navarro un día después de que la denuncia sobre presunto acoso sexual llegara a Fiscalía
  8. 8 Postres para los más disfrutones en Málaga
  9. 9 A prisión los dos detenidos por el asesinato del pequeño Luca en Almería
  10. 10 Desvían a Málaga casi una veintena de vuelos por la niebla que afecta a gran parte de Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Contra el acoso... ¿al convento?

Contra el acoso... ¿al convento?