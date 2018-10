De crispadores y misses

Con independencia de la polémica sobre el cambio en el modelo de estimación de voto, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) es, sin duda, el mejor instituto de investigación social de nuestro país. Así que, sin necesidad de entrar en el asunto del voto, podemos ver otras interesantes preguntas que ha hecho el CIS en su último barómetro a una muestra representativa de la sociedad española. Por ejemplo, ha preguntado: 'Por lo que Ud. sabe, ¿cree que en estos momentos en España hay mucha, bastante, poca o ninguna crispación y tensión política?'. Y un 64% ha respondido que hay mucha crispación, y un 27% que bastante. De modo que, con un pequeño margen de error, podemos concluir que el 91% de la población española cree que la política está, en términos coloquiales, fuera de madre.

A la pregunta de quiénes son los causantes de la crispación, la respuesta más frecuente es que son los políticos, y a bastante distancia los medios de comunicación. Por supuesto, casi el 90% de los entrevistados están en contra de la crispación. No creo que los entrevistados por el CIS estén muy equivocados en la atribución de las culpas. ¿Quiénes si no los políticos van a ser los mayores responsables de la crispación política? Y, por otra parte, el personal es como Sandra Bullock en 'Miss Agente Especial', todos quieren «la paz en el mundo». Los problemas vienen cuando entramos en el detalle.

El viernes leí un titular de prensa que decía: 'Zapatero arremete contra Casado por decir que Sánchez es partícipe de un golpe de Estado y pide «contención» a Torra'. Me extrañó tanto ese comportamiento que leí toda la noticia, y no encontré ninguna expresión que rozara no ya el insulto, sino la más mínima desconsideración del presidente Rodríguez Zapatero hacia el líder del PP. Movido por la curiosidad, busqué en Internet el vídeo de las declaraciones del presidente y no encontré nada más que las palabras que había leído en el cuerpo de la noticia. En sus declaraciones el presidente socialista aconsejaba moderar el diapasón, y lo hacía siendo moderado él mismo, con palabras llenas de comprensión y respeto. No había nada que se pudiera asociar con el término arremeter. Ahora bien ¿quién vende una noticia cuyo titular dice 'Zapatero aconseja amablemente a Casado hacer una oposición como la que hizo él a Aznar'? ¿Y quién la compra?

Lo que sí vi en el pleno del miércoles es arremeter contra el presidente Rodríguez Zapatero a los líderes de los dos partidos de la derecha parlamentaria. Por cierto, ambos bendecidos por el presidente Aznar. Lo hacían porque dicen que no saben lo que hace en Venezuela. Digo yo que podrían preguntarle, porque nunca han llamado al presidente Rodríguez Zapatero para preguntárselo. Nunca. De hecho lo único que ambos pueden saber a ciencia cierta de la actividad de Rodríguez Zapatero en Venezuela es cómo defendió públicamente al presidente Aznar frente al ataque del presidente Chávez, en aquella célebre ocasión en la que el hoy rey emérito, en defensa de Zapatero, le dijo al líder populista venezolano «¡Por qué no te callas!».