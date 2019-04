Crispación y simplismo

Entramos ya en la recta final de la campaña electoral para las generales, un momento ideal para convencer al electorado y recabar su apoyo, pero si uno está atento a los debates y a las declaraciones de los candidatos, los programas se han desplazado frente al simplismo, la hipérbole y en algunos casos, directamente, al insulto puro y duro del adversario. Si a esto unimos las meteduras de pata, las salidas de tono y la notable flexibilidad de las posturas políticas (el lunes se dice una cosa y el viernes la contraria), el panorama está para salir corriendo. No vivo en un cristal y soy consciente que en plena campaña hay que buscar el titular diario que sitúe al candidato de turno en una buena posición en la atención de los medios, pero eso es muy distinto a la sistemática sustitución de los argumentos, análisis y propuestas, por el socorrido expediente de machacar al adversario, convirtiéndolo directamente en enemigo. Injuriar no se puede confundir con decir la verdad (que es un deber moral) ni con adoptar formas contundentes que incluso puede llegar a molestar (lo propio del debate político y más en campaña electoral), y la confrontación política no es una exquisita conversación académica, pero tampoco puede ser una batalla campal. Yo no me apunto a la neutralidad ideológica, soy una persona de izquierdas y tengo claro que el consenso social a ultranza es una quimera ya que en España hay distintas opciones y los votantes tenemos todo el derecho a aglutinarnos en torno a ellas en atención a nuestras ideas y opiniones, así como a defenderlas con ardor. Pero destrozar la dignidad de los otros candidatos con expresiones insultantes y con el deliberado objetivo de dinamitar su honor, o usar la coacción para impedir que acudan a un acto, no tiene nada que ver con la libertad ideológica y de expresión, al contrario, es el seguro camino para alejar a la ciudadanía de la política.

Y si la crispación reduce la política, el simplismo la empobrece. Llevamos varios días con el debate sobre 'los debates' hasta el punto que el medio se torna más importante que el fin. Un debate en televisión incide muy directamente en la opinión pública, pero parece que algunos piensan que nos podríamos ahorrar las urnas y que basta que la Junta Electoral reciba un fax de la cadena de televisión en cuestión donde conste sus 'estudios' de audiencia y encuestas. El nivel está por los suelos y, salvando honrosas excepciones, si a los candidatos los examinaran sobre el programa que se supone que defienden, la mayoría pasarían un apuro.

El estilo es la aptitud, ante los demás y también ante uno mismo, que permite reconocerte y ser reconocido por tus semejantes en atención a la forma en que los tratas. La política debe estar impregnada de buen estilo, pero deviene en charlatanería artificial si no va acompañada de un buen fondo intelectual y de honestidad, laboriosidad y bondad. Hay múltiples ejemplos de que se puede ser un mamarracho con unos modales exquisitos.