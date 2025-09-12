Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Crispación y armas en EE UU

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

El asesinato del activista conservador y referente juvenil del 'trumpismo' Charlie Kirk, alcanzado por el disparo de un francotirador cuando participaba en un debate con ... estudiantes en la universidad de Utah Valley, ha convulsionado a Estados Unidos por su brutalidad y el tirón popular de la víctima en la ola MAGA que sacude a su sociedad. En un país sobresaltado por trágicos tiroteos, facilitados por una escandalosa permisividad en la venta de armas tanto en los mandatos democrátas como, sobre todo, republicanos, parece lógico plantearse que la primera acción para frenar una insoportable sangría sea aplicar severos controles en este comercio, cuando no erradicarlo especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, se trata de una solución tan impopular que ningún presidente se ha atrevido a afrontarlo con la profundidad que merece el reto de la seguridad. La muerte de Kirk, firme defensor de la disponibilidad de armamento en los hogares americanos, asoma a EE UU a una violencia política que es preciso atajar para que no se agrave el envilecido clima social. La creciente crispación debería ser un motivo de preocupación real para Trump, que salvó la vida en un atentado similar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguido el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  2. 2 Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre
  3. 3 Estas son y así se dibujan las siete soluciones que proponen Málaga y Rincón de la Victoria para acabar con los atascos en la autovía
  4. 4 La investigación apunta a que el origen del fuego de Benalmádena está en un chalé okupado
  5. 5 Investigado por la muerte de su perra tras dejarla olvidada en su coche en pleno agosto en Málaga
  6. 6

    25 años del corrimiento de tierras de Montegolf en Málaga: «Aquel día se nos rompió la vida»
  7. 7 ¿Hay riesgo de contagio a personas de la gripe aviar en Málaga? Dos expertos en infecciones virales responden
  8. 8 Dos vecinas vencen a su comunidad en el Supremo: las reconoce como legítimas propietarias de dos trasteros tras 30 años de uso exclusivo
  9. 9 Boquerones, camperos y velas en un fin de semana con muchas ferias en la provincia de Málaga
  10. 10

    La factura de Jesús Gil en Marbella continúa: 16,7 millones de euros más tras una avalancha de denuncias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Crispación y armas en EE UU