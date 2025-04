Crisis exprés y guerra de desgaste

Viernes, 25 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

El anuncio de rescisión del contrato para comprar munición por valor de 6,6 millones a una empresa israelí llega a las 24 horas de ... que el Gobierno trasladara que era imposible renunciar a las balas sin grave perjuicio económico. Al ministro de Interior, en apariencia solo preocupado por garantizar que la Guardia Civil no sufrirá «falta de suministro», el capote de Pedro Sánchez no le exculpa de dejar a «la inercia burocrática» la elección de proveedores. Como es posible que tampoco encuentre eco la seguridad con la que Alberto Núñez Feijoó defiende el carácter «democrático» del Estado de Israel en medio de la preocupación ciudadana por la larga ofensiva contra los civiles de Gaza. El compromiso con el Derecho Internacional que esgrime el Ejecutivo no puede tropezar en la piedra de la transparencia, ni pasar a segundo plano por un choque público entre los socios de coalición tan estridente como fugaz por parte de Sumar. Resulta inevitable intuir en la discrepancia exprés una primera batalla entre el PSOE y las izquierdas, enfrentadas a su vez, dentro de una guerra de desgaste para complicar el cumplimiento de las obligaciones de la pertenencia de España a la UE y la OTAN.

