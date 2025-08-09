Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Crecer con la ayuda de Europa

Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00

La Comisión Europea transfirió ayer 43.000 millones a cinco de sus Estados miembros, entre ellos España, que recibió 23.100 millones en lo que ... constituye el mayor desembolso para nuestro país hasta la fecha en el marco del Plan de Recuperación puesto en marcha para afrontar las consecuencias de la pandemia. Esta inyección recuerda la importancia de los Fondos Next Generation para sustentar la actividad económica y el empleo. Por eso es fundamental en lo sucesivo evitar sobresaltos como el ocurrido hace un mes, cuando Bruselas bloqueó una partida de 1.100 millones por incumplimiento de las reformas que el Gobierno se comprometió a afrontar para corresponder a estos recursos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez no consigue reducir la temporalidad en la Administración pública, que se mantiene en el 30%, muy lejos todavía del 8% ambicionado. Y su debilidad parlamentaria le impide llevar adelanta la impopular subida del diésel. Los ámbitos a los que se destinará el último pago comunitario -transporte ferroviario de cercanías, energías renovables, entre otros- subrayan su necesidad para sostener alzas del 0,7% del PIB como la del primer semestre del año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El crucero de Virgin se despide de la Bahía con un cariñoso mensaje a Málaga
  2. 2 Detenido por masturbarse delante de menores en la playa de Huelin
  3. 3 Muere una mujer de 60 años en la playa de Fuengirola
  4. 4 El trámite obligatorio en el SEPE para no dejar de cobrar la prestación
  5. 5 Herido muy grave un trabajador en Málaga tras caerle encima un torito elevador con 3.000 kilos
  6. 6

    Cambios en el Parque del Oeste de Málaga: así es la remodelación que planea el Ayuntamiento
  7. 7 Sube el precio del helado: esto es lo que te cobrarán de más y los motivos
  8. 8

    El apoteósico recibimiento del rey José en Málaga
  9. 9 Primer paso para más de 300 viviendas en suelos y naves junto a Distrito Zeta en Málaga
  10. 10 Siete cosas que no hay que perderse durante este verano en una visita a la Sierra Norte de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Crecer con la ayuda de Europa