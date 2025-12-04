Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

A cada uno lo suyo

Cosas que pasan

Pedro Moreno Brenes

Pedro Moreno Brenes

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00

Hace unos días, el príncipe heredero saudí se reunió con Trump en la Casa Blanca, y preguntado el presidente estadounidense, sobre el asesinato de Khashoggi, ... periodista crítico con el régimen saudí que fue asesinado en 2018 dentro del consulado saudí en Estambul, afirmó que Bin Salman ha hecho un «trabajo fenomenal» y que «no sabía nada» del mencionado asesinato. Con ese estilo indecente que le caracteriza, Trump despotricó del fallecido, calificándolo de «extremadamente polémico», y rematando con la afirmación; «A mucha gente no le caía bien ese señor del que hablan; ya les cayera bien o mal, pasaron cosas, pero él (por Bin Salman) no sabía nada al respecto». Como a este presidente le da igual todo, incluido su propio país, obvió que en un informe de 2021 de los servicios de inteligencia de EE.UU, se concluía que el heredero saudí autorizó la operación para «capturar o matar» a Khashoggi. Esa admiración y apoyo incondicional al déspota saudí no es gratuito. Aunque Trump repite como un loro que no tiene intereses económicos en Arabia Saudí, según un informe de la revista Forbes, lleva haciendo negocios en ese país desde 1995, y sus vínculos se fortalecieron tras el asesinato de Khashoggi, con millonarias inversiones saudíes en los campos de golf del presidente.

