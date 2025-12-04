Cosas que pasan

Pedro Moreno Brenes Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Hace unos días, el príncipe heredero saudí se reunió con Trump en la Casa Blanca, y preguntado el presidente estadounidense, sobre el asesinato de Khashoggi, ... periodista crítico con el régimen saudí que fue asesinado en 2018 dentro del consulado saudí en Estambul, afirmó que Bin Salman ha hecho un «trabajo fenomenal» y que «no sabía nada» del mencionado asesinato. Con ese estilo indecente que le caracteriza, Trump despotricó del fallecido, calificándolo de «extremadamente polémico», y rematando con la afirmación; «A mucha gente no le caía bien ese señor del que hablan; ya les cayera bien o mal, pasaron cosas, pero él (por Bin Salman) no sabía nada al respecto». Como a este presidente le da igual todo, incluido su propio país, obvió que en un informe de 2021 de los servicios de inteligencia de EE.UU, se concluía que el heredero saudí autorizó la operación para «capturar o matar» a Khashoggi. Esa admiración y apoyo incondicional al déspota saudí no es gratuito. Aunque Trump repite como un loro que no tiene intereses económicos en Arabia Saudí, según un informe de la revista Forbes, lleva haciendo negocios en ese país desde 1995, y sus vínculos se fortalecieron tras el asesinato de Khashoggi, con millonarias inversiones saudíes en los campos de golf del presidente.

Esto me recuerda mi época, ya muy lejana, de estudiante de Derecho Romano, con el caso de Lucio Veratius, un patricio del siglo III a.C, que tenía el hombre una singular costumbre en sus paseos por Roma: se hartaba de abofetear a diestro y siniestro a todo semejante con el que se encontraba. A Lucio le acompañaba un esclavo que de forma diligente pasaba a 'indemnizar' al aporreado paseante con 25 ases, la cifra a la que ascendía la multa prevista en la Ley de la XII Tablas, una de las más antiguas normas del Derecho Romano y que se había aprobado 200 años antes, con lo cual la devaluación convertía en testimonial el castigo. Hay estados en el mundo a los que les pasa lo que a Lucio Veratius con sus bofetadas: les sale gratis matar, torturar y atropellar los derechos de ciudadanos propios, e incluso foráneos. Arabia Saudí no es el único régimen tiránico que puebla la tierra, pero sin duda alguna es uno de los que, a base de pasta (para ellos calderilla), mantienen su 'respetabilidad' ante empresas y países democráticos, haciendo oídos sordos ante los gritos de las víctimas. Centenares de ejecuciones públicas anuales (incluyendo el castigo por adulterio, apostasía, 'brujería' y 'hechicería'), años de cárcel y latigazos por ejercer la libertad de expresión (o los asesinatos de periodistas díscolos fuera del país), persecución implacable de la homosexualidad o el sometimiento de la mujer a una minoría de edad eterna sin apenas derechos. Estos despropósitos se ejecutan en el marco de una monarquía absoluta donde la distinción entre bienes públicos y privados se diluye con un pestazo a corrupción que tira para atrás. ¿Está cercado el régimen saudí ante tantas barbaridades? Pues como le pasaba a Lucio Veratius, la impunidad le permite seguir matando a coste cero. Como dice Trump, cosas que pasan.

