Corrupción de los sentimientos morales

Recordemos aquellas turbas de desarrapados que en tiempos pretéritos 'acompañaban' al desgraciado al que iban a quemar en la plaza pública; al horror de saber que en minutos lo iban a achicharrar se unían los escupitajos y el desprecio que recibía un pobre de manos de otros pobres, mientras los poderosos que los mantenían a todos ellos en la miseria miraban con desdén la forma ruidosa y grosera en la que algunos les hacían el trabajo sucio. Por fortuna la cosa ha mejorado mucho, pero sigue existiendo la maldad de esas basuras humanas que queman viva a una persona sin hogar, vejan el cadáver de un mendigo, o, sin muertos por medio pero con igual miseria moral, jalean a unas mujeres pobres para que bailen y se tiren al suelo a recoger las monedas (de 5 céntimos, además ratas) o, hace poco, en una 'despedida de soltero', pagan a un indigente polaco en Benidorm para que se tatuara en la frente el nombre de uno de ellos. El desprecio y la hostilidad al excluido (aporofobia lo llama la profesora Adela Cortina) tiene otras expresiones menos crueles pero igual de dañinas; todos tenemos en la mente esa 'sutil' distinción entre el Jeque rico que campa por sus respetos cuando viene de vacaciones (regalando propinas millonarias y doblando voluntades y dignidades al sonido de la mucha pasta que gastan en el lugar) y el 'moro de mierda', o sea, pobre.

Ya Marx ('El 18 Brumario de Luis Bonaparte') ponía nombre y fines a esos verdugos de sus semejantes, y a los aliados de los bonapartistas en su lucha contra los trabajadores los llamaba lumpemproletariado: «licenciados de presidio, huidos de galeras, timadores, saltimbanquis, lazzaroni, carteristas y rateros, jugadores, alcahuetes, dueños de burdeles». No ayuda mucho a la causa de la solidaridad tanta telebasura donde es dogma admirar a los 'populares' y triunfadores (guapos y ricos, aunque algunos sean idiotas) y denigrar a los que llaman 'perdedores'. No podemos engañarnos, todo este despropósito se nutre de un sistema socioeconómico profundamente injusto donde a los paladines del capitalismo desbocado les sobran todos los resortes racionales de garantía de la equidad social. A estos sacerdotes de la insolidaridad y del egoísmo, a los que el gasto social y los impuestos les da sarpullido pero les encantan las ayudas millonarias a la banca, habría que recordarles que Adam Smith (uno de los padres del liberalismo económico) en su 'Teoría de los sentimientos morales' ponía a caldo a gente como ellos, considerando que la disposición a idolatrar a los ricos y poderosos y a despreciar o ignorar a los humilde, es la «más extendida causa de corrupción de los sentimientos morales». Creo que debemos coincidir en que sin fraternidad y justicia social no habrá prosperidad económica ni cohesión social, solo un mundo despiadado de donde nada bueno puede salir para la gente decente.