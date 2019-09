Coraje y corazón La Tribuna El Málaga no es propiedad del señor Al-Thani. El Málaga somos nosotros. Y nuestra dignidad no nos la van a quitar ni desde La Liga ni desde Qatar. El sentimiento nunca muere. Llenemos de ilusión La Rosaleda DANIEL PÉREZ PORTAVOZ DEL PSOE EN EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Miércoles, 4 septiembre 2019, 07:44

Mis primeros recuerdos en La Rosaleda se remontan a más de 30 años atrás. Recuerdo perfectamente la sensación de subir hacia la grada, conforme avanzaban los escalones se oteaba el horizonte y se abría el campo a la visión de este, entonces, pequeño malaguista. Siempre recordaré esa sensación, la piel erizada, sudor frío por la espalda, gritos de fondo y unos escalones de cemento que retumbaban. Aquello era un templo para un niño de barrio que había crecido oyendo las historias de un equipo peleón, con muchos sinsabores, pero con gran atracción.

No recuerdo contra quien ni en qué categoría jugábamos, era muy chico, pero sí recuerdo las sensaciones que me abrumaban al tiempo que alimentaban un sentimiento que nunca iba a morir. Lo curioso es que en aquel entonces no era nada raro ver a los jugadores por la ciudad. Podías tocar a tus ídolos. Eran personas muy cercanas. Recuerdo haber visto al verdadero Makanaky, incluso al propio Juanito o a Boquerón Esteban, entre otros. Seguramente esa cercanía alimentaba nuestro misticismo entorno al Málaga.

Provengo de una familia humilde, pocas veces pude acudir a La Rosaleda en mi infancia. Pero sí recuerdo perfectamente a aquel Málaga de Ismael Díaz que después retomó Joaquín Peiró. Casi podría cantar de seguida ese once que acabó jugando en Primera: Contreras en la portería, Larrainzar, Roteta o Bravo en la zaga, Rojas y Valcárcel en los laterales, De los Santos y Movilla en la medular, con Agostinho y Rufete en los extremos, y arriba la dupla Edgar y Catanha. Pura dinamita, con mucha creatividad.

Eran grandes jugadores que venían a este equipo a demostrar, y vaya si lo hicieron. Pero no era un equipo hecho a base de chequera, más bien con buen olfato y descartes de filiales. Recuerdo, incluso, cómo estuvo entonces muy cerca de llegar Carles Puyol. No deben caer en el olvido los Basti, Guede, Rafa, Zárate o Sandro, entre otros. Obviamente, estos son los recuerdos de quien les escribe, marcados por esa época, pero por suerte tenemos muchos equipos en nuestra memoria colectiva. Mi padre, por ejemplo, recuerda al Málaga de Migueli y Viberti.

Es cierto que nunca hemos sido un equipo rico. Aunque hubo una época que algunos lo creyeron. Pero siempre hemos sido un equipo que ha puesto coraje y corazón, como dice nuestro himno, y con más pundonor que calidad, hemos conseguido hitos realmente notables.

Este lunes, a las 00:00 horas, la mayoría de los malaguistas nos quedamos abatidos. En mi caso, me enteré al bajar del avión en el que iba. Curiosamente, a mi llegada al Aeropuerto Internacional de Narita, en el país del sol naciente de donde procede Okazaki, el jugador que iba a ser nuestro líder esta temporada hasta que se le rescindió su contrato pasada la medianoche. La historia ya la conocemos. También sabemos quienes son los culpables. Y los queremos fuera de nuestra ciudad.

Ahora bien, dicho lo cual, tenemos una temporada por delante en la que sumar. Es cierto que no tenemos todos los mimbres que queríamos, pero son suficientes para creer en que el espíritu de ese Málaga que pelea, lucha y batalla hasta el final aparecerá. Porque el Málaga no es propiedad del señor Al-Thani. El Málaga somos nosotros. Y nuestra dignidad no nos la van a quitar ni desde La Liga ni desde Qatar. El sentimiento nunca muere. Llenemos de ilusión La Rosaleda.