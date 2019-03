Conviene no empujar Por ahora Estanislao Figueras, el primer presidente de la I República española, en 1873, tras la enésima reunión con los políticos más representativos sin acuerdo, se levantó y dijo: «Señores, voy a serles franco, estoy hasta los cojones de todos nosotros» JOAQUÍN L. RAMÍREZ Domingo, 24 marzo 2019, 09:47

Quizá al mundo le haya dado 'un aire', Torra lleva cincuenta años o más jugando con sus soldaditos de plomo, Maduro sigue sin luces conduciendo a Venezuela al caos absoluto, May no encuentra el camino de vuelta al sentido y el bien común, Sánchez acaricia sus personalísimos sueños y ambiciones infundadas llenas de peligro y algunos neófitos de los de aquí han venido a confundir el derecho a la legítima defensa con incluir escopetas en el ajuar. En días como estos en nuestro país, además, se comprueba que las listas de los partidos son como el metro de Tokio en hora punta, con empujador y todo.

Estanislao Figueras y Moragas, el primer presidente de la I República española, en 1873, tras la enésima reunión con los políticos más representativos, vista la incapacidad para alcanzar acuerdo alguno, se levantó y dijo: «Señores, voy a serles franco, estoy hasta los cojones de todos nosotros» (*). Tras ello, Figueras se marchó al extranjero y renunció de facto a tan alta magistratura, al haber agotado por completo su paciencia y haber perdido la fe en conseguir dar forma y arrancar con la malograda I República.

Es más que factible que, viendo al president Torra con sus lazos blancos y amarillos incumpliendo la Constitución y la ley y defendiendo el adefesio político permanente, más de uno haya pensado seriamente aplicar la doctrina Figueras. Y es que, en esta precampaña de todas las elecciones, en las que cada cual concursa como puede, el hartazgo de lo inconsecuente se colma.

En tanto el juicio del Tribunal Supremo del prusés y sus encausados e implicados pone luz de forma televisada y transparente en las acciones y responsabilidades de todos en el felizmente fallido golpe de estado. Mientras, algo más lejos, el Brexit no cesa. No se respalda por parte de la Cámara de los Comunes la aprobación del acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, tampoco se aprueba la salida sin acuerdo y no se vota a favor de la celebración de un nuevo referéndum. May pide una prórroga para salir y el paso del tiempo puede llegar a exigir que los británicos acaben por celebrar elecciones europeas. Es increíble que, visto lo visto y comprobada su absoluta y radical inconveniencia, no se ceje en la nefasta separación. Nadie informado la quiere, pero ya todos la abanderan. Los euroescépticos, que ya se han dado cuenta del gran error, con sus complejidades, por no dar su brazo a torcer y los responsables europeos por puro pragmatismo -como te vas a ir, vete ya-. Todos pierden y nadie gana, así que a por ella... Pocas veces en la historia se puso tanto empeño colectivo en dar un paso tan perjudicial para todos.

Ante los insistentes avisos de Pedro Sánchez, mostrando con omisiones su conveniente flexibilidad según se jueguen sus intereses y su escasa fiabilidad para resistir ante los partidos, grupos o coaliciones, que ponen en duda el cumplimiento constitucional y la lealtad a España... Ante ello, la atomización del voto que augura la competencia del espacio de centro y la derecha de PP, C's y Vox no parece la mejor garantía. La división del voto, sobre todo en las circunscripciones pequeñas, dará irremisiblemente ventaja clara al PSOE e igualmente puede llevarnos a que los socialistas acaparen la mayoría de los escaños al Senado. Producir tal resultado electoral que la primera fuerza política en estas elecciones sea la liderada por Sánchez es un logro que desde luego no merece. Sus nefastas medidas y peores efectos en sólo escasos nueve meses invitan a creer que su deriva podría llevarnos de nuevo a una gran crisis de proporciones similares a los tiempos de Zapatero. No obstante si, como se prevé, el resultado electoral da una mayoría a la andaluza, la pérdida de espacio en la Cámara Alta impedirá que pueda reeditarse la aplicación del art. 155 de la Constitución, si de nuevo se precisa, dado el raquítico espíritu constitucional del líder socialista.

Quizá, a partir de ahora, entremos en una nueva fase en la que tanta torcedura pase de plano. Figueras en su día se fue, nosotros, si nos quedamos, es porque se puede dar la vuelta, Casado o Sánchez, la España unida y constitucional no es un sueño y la Europa de las libertades y el bienestar tampoco.

(*) Cita recurrente del senador Luis González.