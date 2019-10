Ni sí, ni no, sino todo lo contrario En estos tiempos de las 'fake news', a veces son los políticos los primeros en confundirnos CRISTÓBAL VILLALOBOS Miércoles, 2 octubre 2019, 08:44

El lunes Marta Bosquet, presidenta del Parlamento de Andalucía, de Ciudadanos, afirmaba en entrevista a este periódico que en materia de defensa de los derechos de la mujer no se ha dado «ni un paso atrás». Un día antes, también en estas páginas, Susana Díaz denunciaba con profunda preocupación justamente lo contrario: «se están dando pasos atrás» en igualdad y bienestar social.

En estos tiempos de las 'fake news' a veces son los políticos los primeros en confundirnos. El presidente Moreno ha dicho recientemente que no es necesario que el metro llegue hasta el PTA, pero hace solo unos meses prometía que esta sería la solución más rápida para los problemas de acceso a nuestro parque tecnológico. Los políticos se contradicen entre ellos, y así mismos, lo que hace que nos hagamos un lío cada mañana.

Si el metro llega, o no, al PTA, o al Hospital Civil, soterrado o en superficie, es, como el Convento de la Trinidad, uno de esos asuntos sempiternos malagueños que competen a la Junta de Andalucía y que llevan años siendo tema de confrontación con el Ayuntamiento. La configuración del metro es un asunto clave que no se puede dejar al debate político, pues las líneas del suburbano acabarán dibujando el mapa de la ciudad del futuro. Un plano en el que también estaban previstos kilómetros de carriles bici, hoy más necesarios que nunca con la irrupción de los diabólicos patinetes. La Junta socialista se comprometió a construir unos cincuenta kilómetros, de los cuáles no ejecutó ni uno solo. La Junta de Moreno dijo que sí, luego que no, y ahora que ya veremos.

Entre el sí y el no constante anda también el tercer hospital, o el macrohospital, como queramos llamarlo y ubicarlo según la administración a la que le toque pronunciarse. Hace poco el Dr. Soriguer publicó en este diario una tribuna en la que inteligentemente repasaba los vaivenes del proyecto hospitalario, tan fundamental en el ámbito sanitario como el metro en lo que al transporte público se refiere.

Ambas infraestructuras, monstruosas en tamaño y coste, harán la Málaga del futuro, por lo que no sería ninguna tontería que, por fin, los políticos de la Junta y del Ayuntamiento, ahora que pueden ahorrarse la bronca partidista, se sienten en la misma mesa, escuchen a los expertos y tomen decisiones definitivas. Los ciudadanos agradeceríamos que no nos saturen más con los mismos proyectos. Queremos saber claramente qué se va a hacer, aunque se tarden décadas en completar estos proyectos, sin los cuáles la ciudad acabará ahogándose en sí misma y muriendo de éxito.

Mientras, entre tanto marear la perdiz, los malagueños se aburren, cuando no se desesperan, y mis padres tienen dificultades para encontrar varios fármacos que les receta el médico de cabecera. Un problema heredado, pero en el que no valen síes o noes, sino una solución inmediata. Que un jubilado andaluz tenga dificultades para comprar un medicamente sí que es un paso atrás. Lo diga Agamenón, o su porquero.