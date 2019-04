Mucho Consuelo

Solo encuentro consuelo en tu nombre porque tu esquiva mirada no permite mirarte a los ojos de frente para aliviar mi pesadumbre. Desazón continua sin alivio a la vista. Son muchas horas observando tu rostro inerte intentando averiguar la obediencia que ciega la sangre de mi sangre. Cada año se acrecienta la devoción por esa imagen que transmite tranquilidad y preocupación al mismo tiempo horas antes del calvario de una muerte previa a la vida eterna. Sentado a tus pies se descubren los detalles de tu belleza que imagino mayor aún en tu interior porque despiertas sentimientos nunca antes advertidos. Fascinación se llama.

La luz de la velas iluminando la tarde mortecina de ese Miércoles Santo grande entre las jornadas de pasión marca ese punto de inflexión de difícil comprensión entre la lógica de esta vida terrenal en la que estamos de paso, solo para derramar lágrimas ante tanto desconsuelo por no poder cruzar nuestras miradas para decirte lo que siento en la profundidad de mi alma. Me queda el corazón que prende del amor aparecido a una edad en la que necesitaba respuestas a preguntas que la vida escondía. Complicado interpretar la intención de esta existencia cuando tu mirada mina mi ilusión, cohibida ante tamaña presencia. Irrumpiste en mi vida de forma inesperada, porque crecí alejado de ti, cuando Dos Aceras era un punto recóndito en un callejero urbano que no recorría habitualmente. Y cuando supe de tu existencia fue tal la impresión que marcó un antes y un después en un hogar que se viste de malva para regocijo general: un día cubre los cuerpos, el resto del año baña el corazón.

Sangre por dentro y malva por fuera en ese miércoles único de pasión para acompañarla por una Málaga que se detiene a su paso para contemplar la serenidad que desprende. Primero el Santísimo Cristo de la Sangre, imponente por su figura y por su rostro dolorido y compungido, sumido en la humillación (su semblante en cerámica es digno de admiración), con su cortejo de rojo arrebatador; tras él, María Santísima de Consolación y Lágrimas, reina de esta tierra por la gracia de Dios, de belleza sinigual, madre amantísima de un hijo que se sacrificó por el bien de todos, de ternura contemplativa, con un manto de malva que se despliega por una ciudad rendida a su entereza.

Ya queda menos para contar las lágrimas que tus ojos derramarán y adivinan esa pena compartida previa al momento en el que toda una ciudad contempla tu misericordia. Consuelo ante tanta desesperación.