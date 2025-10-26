Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las reglas de juego

Constitución y Presupuesto

Ángel Rodríguez

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

Adía de hoy, sigue vigente la sospecha, alimentada por lo ocurrido en años precedentes, de que el Gobierno (a pesar de decir lo contrario) no ... presentará los presupuestos generales del Estado para 2026 ante las Cortes, porque teme no obtener su aprobación y verse obligado a convocar elecciones. Si fuera así, estaríamos ante una doble equivocación sobre las relaciones entre Parlamento y Gobierno que establece la Constitución: ni el poder ejecutivo puede decidir no someter sus presupuestos al legislativo ni este puede provocar unas elecciones si no los aprueba.

