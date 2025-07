Consejo a jubilados

Hace un tiempo me encontré en la calle con un amigo funcionario de la Gerencia Municipal de Urbanismo que se acababa de jubilar. Había sido ... un buen funcionario y, sobre todo, un gran tipo, que lo uno no impide lo otro. Se encontraba en la primera y exultante fase de la jubilación pues, al preguntarle por su vida actual me respondió que se estaba dedicando a tocar el arpa andina (ya saben, la que evoca las cumbres del cóndor y las selvas azuladas del pájaro chogüí). Me lo volví a encontrar recientemente y, apesadumbrado, me confesó que había dejado el arpa por su dificultad, por el miedo a aquellas diabólicas cuerdas que, como diría el rico refranero, provocaban que sus dedos se le volvieran huéspedes.

Aún con esta decepción me resultaba admirable que, tras décadas de fichar por la mañana temprano dentro de una estructura administrativa similar a la ballena de Jonás, un hombre allí deglutido realizara puntualmente su trabajo soñando todos los días con esa promesa de felicidad, ascendente y luminosa, que salía de los arpegios del arpa andina. Esa felicidad que le ofrecía ahora la jubilación, como honorífica cruz pensionada por sus servicios a la comunidad, habría de permitirle por fin disponer sin trabas de su tiempo y lo que quedara de su destino. La jubilación era el remate de una vida decente con derecho a gozar de una pequeña muestra del Paraíso en la Tierra, ahora que enfilaba ya el camino hacia el Paraíso de los Bienaventurados.

Pero no todo el mundo ve la jubilación como el remate gozoso de una vida currante.

Los que por nuestra provecta edad nos recriminan seguir en activo no lo hacen por rencor y desprecio hacia esa condición de «viejos verdes laborales» que, según ellos, nos motiva. Lo hacen por envidiar lo que tiene de liberadora -sí, liberadora- la dedicación al trabajo nuestro de toda la vida frente a la esclavitud de una jubilación con su promesa de libertad, que te obliga a realizar sueños permanentemente aplazados, precisamente ahora cuando estás ya mermado por el deterioro cognitivo, afectivo o locomotor, y por no hablar de la humillante coacción que el incansable eros inflige a la atonía de la entrepierna. Está claro que aunque la felicidad no sea igual para todo el mundo la necesidad de alcanzarla está grabada a fuego en el corazón de los mortales, incluso en el tiempo de descuento. Ello nos obliga, por un lado, a ser felices de una manera razonable, es decir, no esperar que la felicidad nos lleve al éxtasis sino a un bienestar sin sobresaltos; y por otro, a serlo de una manera decente, o sea, no fundamentarla en la desdicha de los demás.Nada, pues, que objetar a la esperanza de felicidad que cada cual quiera depositar en su jubilación porque además, y en muchos casos, será el único lapso de dignidad tras una vida de ominosa explotación laboral o, cuando menos, de trabajos ingratos y alienantes.

Pero la jubilación es un concepto que pertenece al reino de los finales, que nunca son buenos, por mucho que el marketing social los edulcore. Si observamos los anuncios dirigidos a jubilados, desde los planes de pensiones, aparatos para sordos o discretos suspensorios, todos intentan estirarnos la lozanía juvenil hasta lo que pueda dar de sí el Photoshop, sabiendo que la tercera edad es un mercado fabuloso, como lo es todo lo transformable en masa. Pero aunque los embaucadores de la publicidad insistan en que «es grande ser viejo» no pueden superar el prejuicio que considera a la jubilación como una dolencia, una anemia del espíritu, pues de lo contrario no nos recomendarían tanto la estabulada fantasía de un crucero o el inútil remedio de un 'hobby'; porque el 'hobby', como el arpa andina de mi amigo, no es más que un inocuo placebo frente a lo verdaderamente eficaz, que es la medicina de ese trabajo al que has dedicado toda tu vida, con la vitamina de la experiencia y la pasión que hayas puesto en él. Cuando se dice de alguien o de un oficio que «no se jubila jamás», nos estamos refiriendo a la identidad entre una persona y su obra, entre el ser y el hacer, fundidos en la pasión que moldea un destino, desde el modesto carpintero al ingeniero biotecnológico. Ciertamente hoy la precariedad laboral hace del trabajo no sólo un derecho sino un privilegio, por eso que cada cual afronte la jubilación como quiera y pueda. No es lo mismo, claro está, haber sido violonchelista que sexador de pollos, pero si se ha tenido la inmensa suerte de fundir en una misma pasión el trabajo con la vida no deberá jubilarse jamás porque, aunque la vida ya sea de por sí jodida, al menos entregársela a un sueño, como escribía Montaigne, es darle exactamente el valor que tiene.