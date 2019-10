La conjura de los estúpidos

España es más de izquierdas que Italia, Reino Unido, Francia y Alemania, ha concluido el 'Estudio europeo de valores 2019', después de preguntar por su ideología a mil quinientas personas en cada uno de esos cinco países. Que España es más bien de izquierdas es algo que se sabe desde los años ochenta, y por supuesto es algo que sabe la derecha. Por eso a la derecha le interesa que el debate político no se produzca sobre los temas propios del eje izquierda-derecha, es decir, los referidos a los servicios y prestaciones del Estado del bienestar. Tampoco nuestra derecha está bien situada en el eje que podríamos llamar del progresismo, es decir, en asuntos como el divorcio, en el pasado, o el cambio climático y el feminismo, en la actualidad, temas de los que se podría pensar escapan al debate izquierda-derecha. Por desgracia nuestra derecha y el progreso tienen poca (y mala) relación.

¿En qué terreno encuentra la derecha española su ventaja electoral sobre la izquierda? Podría intentarlo en el ámbito de la economía, pero enseguida se aprecia que, más que la economía, lo suyo son los negocios. Los suyos, claro. De modo que a nuestra derecha no le queda otra que buscar ventaja en el mismo eje que las derechas de casi todo el mundo, es decir, en el eje de la identidad y los intereses nacionales, aunque no necesariamente de la nación. Cuando el presidente Trump dice «América primero» no se refiere a la política de becas o a la sanidad pública, pero, no obstante, emociona a una parte del electorado americano, a la que le vendría de maravilla una sanidad pública gratuita y de calidad que Trump jamás promoverá. Sin embargo, les funciona, y muchas personas, movidas por esa emoción patriótica, les dan sus votos y, en ocasiones, hasta las vidas de sus hijos. Desde los comienzos de nuestra democracia la derecha ha buscado, y encontrado, en el conflicto territorial ese espacio en el que puede recuperar la ventaja que la izquierda le saca en los ejes del progreso social y las libertades. Sin duda, los separatismos, tradicionalmente, han resultado de gran ayuda a la estrategia de la derecha, de la que ambos sacaban beneficios electorales a costa de los socialistas. Ahora ha venido a sumarse a los separatistas, en beneficio de la derecha, una incierta izquierda populista que, como los estúpidos que definió el historiador Carlo M. Cipolla en su 'Teoría de la estupidez', perjudica tanto a los demás como a sí misma. Los malvados, por el contrario, nunca se perjudican a sí mismos, según el genial autor de 'Allegro ma non troppo'.

En su juego de situar a los socialistas en la antiespaña, la derecha, una y trina, ha tratado de empujarlos a los brazos del populismo de izquierdas y el separatismo. Claro que es difícil situar en la antiespaña al partido que más España ha construido. Obviamente no lo han conseguido, por eso hay elecciones. Precisamente el interés electoral puede llevar a la derecha a entrar en el juego de las provocaciones del separatismo catalán, y a transitar así de la maldad a la estupidez. Siempre según Cipolla, claro.