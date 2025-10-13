Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Confusión de confu(pen)siones

Los productos financieros se prestan a muchos equívocos, por lo que la educación financiera es una herramienta imprescindible

JOSÉ M. DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ. CATEDRÁTICO DE HACIENDA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00

Comenta

En 1688, José de la Vega, comerciante y pensador nacido en España, afincado en los Países Bajos, escribió el que es considerado el primer tratado ... del mercado bursátil y una obra pionera en la teoría de las finanzas, ¡Confusión de confusiones: diálogos curiosos entre un filósofo agudo, un mercader discreto y un accionista erudito'. En esta obra nos encontramos, en efecto, con muchas confusiones, ancladas en una prosa alambicada. En verdad, hay que esmerarse bastante para tratar de extraer su verdadero significado. Dificultad patente para desentrañar el sentido de las estrategias y operaciones bursátiles descritas, en pugna con la admiración que causa constatar cómo semejante sofisticación existía ya en las postrimerías del siglo XVII.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  2. 2 La Primitiva del sábado deja un premio millonario en un bazar de Málaga
  3. 3 Condenado en Málaga por violar a su hijastra de 14 años tras ingresar la madre en prisión
  4. 4 Un agente pide matrimonio a su novia en el acto de la Guardia Civil en Antequera
  5. 5

    El Colegio El Monte cumple 100 años: conjugando valores y docencia del siglo XXI
  6. 6 Luis Portero, caso reabierto 25 años después
  7. 7 Condecoración para Isabel, Lola y Milagros, las tres últimas matronas de la Guardia Civil en Málaga
  8. 8 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  9. 9 Más de un centenar de niños del club Málaga Litoral se quedan sin instalaciones donde entrenar
  10. 10 Noche tropical en Málaga en pleno octubre: los termómetros llegan a los 21 grados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Confusión de confu(pen)siones